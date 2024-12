Poplatok za odpad v Partizánskom stúpne

Partizánske 11. decembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú za odvoz a likvidáciu odpadu platiť v budúcom roku viac. Samospráva pristúpi i k motivácii ľudí, ktorí triedia odpad. Zníženú sadzbu budú mať obyvatelia, ktorí sa pravidelne zapájajú do zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) i obyvatelia rodinných domov so zníženou frekvenciou vývozu odpadu. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (10. 12.).



Paušálny poplatok pre budúci rok bude na úrovni 0,1638 eura na obyvateľa a deň, čo je o 29,38 percenta viac ako platná sadzba pre rok 2024. Celkový poplatok za rok 2025 na obyvateľa tak predstavuje 59,78 eura.



Zníženú sadzbu poplatku o päť eur dostanú všetci obyvatelia z domácností, ktoré sa v roku 2024 zapojili do zberu BRKO. Rovnakú sadzbu budú mať i obyvatelia rodinných domov so zníženou frekvenciou vývozu zmesového odpadu, ktorá bude po novom raz za dva týždne. Zároveň radnica zavedie dodatočný zber zelených odpadov zo záhrad raz za mesiac vo vegetačnom období. Za odpad ročne tieto skupiny obyvateľov zaplatia 54,78 eura. Úľavu bude radnica poskytovať automaticky.



Samospráva predpokladá, že v budúcom roku budú výdavky na nakladanie s odpadmi predstavovať 1.257.379,14 eura, čo je oproti tomuto roku nárast o 32 percent. "V absolútnej sume tento nárast ovplyvňuje nárast nákladov na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Mesto okrem toho bude mať v roku 2025 už celý rok v prevádzke kompostáreň. S tým súvisí aj úsilie zvyšovať triedený zber kuchynských odpadov a zelených odpadov z domácností," vysvetlila samospráva. Nárast poplatku podľa nej ovplyvnil i pokračujúci rast mzdových nákladov v súvislosti s minimálnou mzdou a ostatnými mzdovými nárokmi, mierny rast ostatných prevádzkových nákladov a zvýšenie dane z pridanej hodnoty o tri percentuálne body. Mesto má už od 1. augusta zavedenú aj mechanicko-biologickú úpravu odpadu.



Vyššiu sadzbu o 11,4 percenta budú platiť obyvatelia za drobný stavebný odpad.



"Zákonnou povinnosťou samospráv je preniesť náklady na odpad na občana. Mestá a obce nemôžu dotovať spracovanie odpadu," pripomenul primátor Jozef Božik. Vyzdvihol, že samospráva ide prvýkrát v histórii motivovať ľudí. "Najmä tých, ktorí bývajú v bytových domoch, ak sa pravidelne zapájajú do zberu kuchynského odpadu. Ide o približne 2000 domácností," priblížil Božik. Avizoval, že samospráva pripravuje vážený zber odpadu, ktorý chce zaviesť čo najskôr.