Poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa v Skalici zvýši o tretinu

Skalica 5. novembra (TASR) – Zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktoré zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu v meste Skalica, schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí.



Z nariadenia vyplýva, že od 1. januára 2020 sa zvýši poplatok za odvoz odpadu o viac ako osem eur z 24,09 eura na 32,49 eura ročne. "Posledných päť rokov vznikali veľké nožnice medzi tým, čo dostaneme od občanov a podnikateľov, a tým, čo platíme za likvidáciu odpadu," uviedla primátorka Skalice Anna Mierna.



Príjmy od občanov budú v budúcom roku znamenať, že mesto bude mať nižšie výdavky na likvidáciu odpadu. "Doteraz boli náklady približne 770.000 eur a strata mesta 200.000 eur. Predpokladáme, že po zavedení zmien vo VZN sa strata zníži o polovicu," informoval vedúci stavebného oddelenia mestského úradu Jozef Hlavatý.



Niektorí poslanci mali voči prijatej zmene výhrady. "Mesto sa rozhodlo preniesť náklady na obyvateľov bez verejnej diskusie. Chýbala mi informácia, aká je možnosť využitia eurofondov a celková stratégia odpadového hospodárstva. Stojí za úvahu, či toto nie je služba občanovi, ktorú má mesto poskytovať a čiastočne ju dotovať," doplnil poslanec Milan Roman.



Mesto takmer o tretinu zvyšuje poplatok za jeho odvoz a likvidáciu, a to aj napriek tomu, že Skalica je dlhodobo lídrom v triedení odpadu. "Skalica patrí medzi prvé tri mestá v rámci separovania a bude mať pomaly najvyššiu cenu za vývoz komunálneho odpadu, čo mi nedáva zmysel. Treba zvýšiť podiel separovaného zberu, pretože ak to zostane v súčasnom stave, čo je približne 45 percent, tak nám to do budúcnosti nepomôže," informoval poslanec Ľudovít Barát.



"Zvyšovanie poplatkov je kontroverzná téma, zvlášť ak ide o takto vysokú sumu. Mesto deklarovalo, že zvýšenie je v súlade so zákonom. Ja verím číslam, ktoré sme dostali. Návrh som podporil a očakávam, že mesto skvalitní služby pre občanov a takisto vytvorenie dlhodobej koncepcie, ako sa bude manažovať odpadové hospodárstvo," uviedol poslanec Vladislav Horňák.



Ako ďalej uviedol, končí sa zmluva so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu v Skalici a pripravuje sa nové verejné obstarávanie. "Mesto by práve pri obstarávaní malo tlačiť na to a dať také podmienky, aby zvýšilo kvalitu aj v súvislosti so zvyšovaním ceny," doplnil poslanec Horňák.



Poplatky za odpad sa dajú znížiť predovšetkým dôslednejším triedením. "Poplatky do Environmentálneho fondu sa zvyšuje veľmi veľkým skokom. Tento rok je to sedem, na budúci rok 12 a v roku 2021 to bude až 18 eur za jednu tonu odpadu," uviedol riaditeľ spoločnosti VEPOS, ktorá sa v Skalici stará o odvoz a likvidáciu odpadu, Peter Kuba.



Poslanci hlasovali aj o zmene VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Návrh na zmenu intervalu, ktorý by pri rodinných domoch znamenal dvojtýždňový interval miesto súčasného jedného, však poslanci neodhlasovali a vývoz bude v nezmenenej frekvencii.