Poplatok za opatrovateľskú službu v Prievidzi bude nižší

Prievidza 12. mája (TASR) - Seniori v Prievidzi zaplatia za opatrovateľskú službu od júla menej. K zníženiu zo štyroch eur za hodinu na 2,5 eura pristúpila samospráva po získaní zdrojov z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



"Mesto Prievidza sa opakovane zapojilo do národného projektu a bolo úspešné. Cez tento projekt nám refundujú 7,93 eura na hodinu opatrovateľskej služby. Týmto sme mohli pristúpiť k zníženiu poplatku, ktorý prijímame od prijímateľov sociálnej služby, zo štyroch eur na 2,5 eura," povedala vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi Jana Javorčeková.



Nižší poplatok budú prijímatelia podľa nej platiť od 1. júla tohto roka. "Zmluva je uzatvorená na obdobie dvoch rokov," priblížila. Javorčeková podľa svojich slov predpokladá, že nižšia cena za službu bude platiť aj budúci rok, závisieť to však bude výšky finančných prostriedkov, ktorými bude národný projekt disponovať.



"Momentálne opatrovateľskú službu zabezpečuje 65 opatrovateliek, prijímateľov sociálnej služby je 176," ozrejmila Javorčeková. Aktuálne podľa nej mesto nemá ani jedného čakateľa v poradovníku pre zabezpečenie opatrovateľskej služby, no má avízo, že v súvislosti so znížením poplatku majú ľudia záujem navýšiť si hodiny služby.



VZN o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza, ktoré zahŕňalo aj zvýšenie ceny za opatrovateľskú službu, schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani v lete. "Schválená sadzba štyri eurá za hodinu reflektovala zvýšené náklady a zahŕňala poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá obsahovala úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, prípravu jedla, zohrievanie jedla, donášku jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad, ako aj úkony starostlivosti o domácnosť," pripomenula pred časom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Mesto v roku 2023 dofinancovalo opatrovateľskú službu čiastkou viac ako 400.000 eur. Projekt mestu nepokryje kompletné ekonomicky oprávnené náklady, službu bude musieť naďalej čiastočne dofinancovať zo svojho rozpočtu.