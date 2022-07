Aktivisti:Dôvody mesta proti alternatívnej trase električky neuznávame

Bratislava 21. júla (TASR) – Aktivisti, stojaci za alternatívnym trasovaním električky mimo bezprostredného okolia Slovenského národného divadla (SND), odmietajú argument Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o nerealizovateľnosti trasy. Poukazujú konkrétne na to, že návrh bol dokončený v decembri 2020. "Preto tvrdenie mesta, že trasa po Olejkárskej a Landererovej ulici bola posúdená a vyhodnotená ako nerealizovateľná v roku 2019, nie je pravdivé," skonštatoval zástupca aktivistov Anton Popovič. Magistrát zotrváva pri stanovisku, že analýza predloženej alternatívy už v minulosti preukázala nemožnosť jej realizácie.



Popovič upozornil, že návrh vypracovali renomovaní odborníci v oblasti projektových stavieb a dopravného inžinierstva. "Riešenie v podobe kompletnej dokumentácie prináša technické riešenie bez narušenia bezpečnosti pohybu vo vybudovanej pešej zóne, nevytvorí trvalú dopravnú bariéru, nenaruší urbanistické hodnoty pobytového priestoru a nevytvára hrozby negatívnych vplyvov prejazdov električiek na prevádzku SND," zdôraznil.



Mesto podľa neho alternatívne trasovanie ignoruje bez pripustenia diskusie a odbornej argumentácie. Magistrát tiež kritizuje za absenciu participatívneho procesu pri tvorbe dopravného projektu, poukazuje na doteraz nezverejnené podklady k riešeniu preferovanej trasy popred budovu divadla vrátane opatrení, ktoré budú minimalizovať negatívny dosah vibrácií a hluku električiek na prevádzku SND i statiku budovy. "Plánovaným trasovaním električky budú odstavené kľúčové technické zariadenia pre fungovanie SND - systémy klimatizačnej techniky, bezpečnostného odvetrávania a rozvodov. Nie sú známe riešenia prekládok týchto systémov, bez ktorých SND prakticky nemôže fungovať," upozornil.



Za neospravedlniteľný považuje aj dosah, ktorý bude mať trasa električky popred divadlo na verejný priestor. "Argumenty v prospech dopravnej obslužnosti, ktorá prinesie zásadné narušenie už vybudovanej pešej zóny, nemôžu byť určujúcim faktorom tam, kde bol vybudovaný unikátny spoločenský priestor vysokej hodnoty. Práve vylúčenie dopravy v tejto pešej, pobytovej zóne je kľúčovým benefitom tohto výnimočného priestoru, ktorý by si mala kultúrna a inteligentná spoločnosť ochraňovať," dodal Popovič.



Magistrát v reakcii zdôraznil, že dôvody nerealizovateľnosti predloženého návrhu v minulosti prezentoval verejnosti a samostatne i Ministerstvu kultúry SR a vedeniu SND. Metropola presadzuje trasu prechádzajúcu pred budovou národného divadla, hovorí o nej ako o najlepšej možnosti pre obyvateľov, riešené územie i kultúrny stánok. Odmieta pritom špekulácie o možnom ohrození budovy a prevádzky divadla, zdôrazňuje pritom, že vylúčenie týchto rizík bolo pre mesto od začiatku podmienkou pre samotnú výstavbu. Radnica zároveň avizuje, že sa blíži ku konkrétnemu návrhu technického riešenia.



Alternatívnu trasu predstavilo spolu s aktivistami v utorok (19. 7.) ministerstvo kultúry. Návrh vedie električku v úseku Olejkárska - Landererova tak, aby odchádzala SND, navyše, časť trate by mohla byť vedená pod zemou. Šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO) pri prezentácii uviedla, že nejde o návrh ministerstva, ponúka ho však na diskusiu v záujme zvoliť trasovanie električky, ktoré neohrozí fungovanie SND a nebude degradovať verejný priestor.