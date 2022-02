Anton Danko sa chce opäť uchádzať o post primátora Popradu

Poprad 9. februára (TASR) - Anton Danko sa bude o post primátora najväčšieho mesta po Tatrami uchádzať opäť, na stredajšom tlačovom brífingu potvrdil, že plánuje dokončiť niektoré projekty a zároveň naštartovať nové.



Jednou z jeho priorít je spraviť z Popradu zelenšie mesto a zároveň zrealizovať projekt rekonštrukcie Námestia sv. Egídia. "Centrum potrebuje obnovu, táto téma rezonuje vo verejnosti už viac rokov. Pokiaľ sa nám podarí uspieť v žiadosti o dotáciu z európskych fondov, pretože z vlastných zdrojov si to nebudeme môcť dovoliť, tak by som chcel uskutočniť zásadnú rekonštrukciu námestia," uviedol Danko, ktorý v predchádzajúcich voľbách porazil Jozefa Švagerka.



Kandidovať bude ako nezávislý kandidát, plánuje si vytvoriť okolo seba tím ľudí, ktorí sa budú uchádzať o posty poslancov v mestskom zastupiteľstve. "Myslím si, že sa nám veľmi veľa vecí podarilo, ostali niektoré projekty neukončené, najmä pre pandémiu, ale aj pre byrokraciu hlavne v pozemkovom fonde, to sa týka najmä cyklistických chodníkov. Chcem mesto nasmerovať k zelenšej budúcnosti, k zelenej energii, pokračovať vo výstavbe ďalších parkovacích domov a budovať statickú dopravu. Podarilo sa nám zameniť pozemky, takže na sídlisku Juh by mohol byť konečne veľký park. Projekt cyklistických chodníkov je tiež pred dokončením," doplnil Danko, ktorý sa rozhodol opäť kandidovať aj na základe pozitívnej odozvy od občanov.



Za svoj najväčší úspech v končiacom sa volebnom období považuje zmenu nastavenia mestského úradu, vybudovanie parkovacieho domu na sídlisku Juh či výstavbu tréningovej hokejovej haly. Pod Tatrami je zatiaľ Danko jediným kandidátom, ktorý oficiálne ohlásil svoju kandidatúru.