Autobusové prístrešky MHD v Poprade sú dočasne zatvorené

Poprad 14. júna (TASR) - Autobusové prístrešky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade dočasnej zatvorili. Informovala o tom v piatok radnica na sociálnej sieti, dôvodom je nedávny incident, pri ktorom sa roztrieštilo sklo na jednom z prístreškov a zranilo ženu.



Napriek tomu, že mesto Poprad nie je vlastníkom a ani správcom autobusových prístreškov MHD, primátor Anton Danko požiadal riaditeľku technického oddelenia spoločnosti euroAWK o urýchlenú a zároveň dôkladnú technickú kontrolu autobusových prístreškov. Cieľom je vylúčiť možnosť prípadného ďalšieho incidentu s roztrieštením strešného skla. Primátor taktiež kontaktoval konateľa firmy mmcité sk - výrobcu týchto prístreškov - a predstaviteľov oboch spoločností zodpovedných za stav prístreškov MHD pozval na rokovanie. To by sa malo uskutočniť v stredu 19. júna.



"Kým sa celá záležitosť nevysvetlí a nenájdu technické riešenia do budúcna, tak nemôžeme nič riskovať. Preto som požiadal prevádzkovateľa všetkých 67 prístreškov o ich dočasné zatvorenie. Ide predsa o bezpečnosť občanov mesta cestujúcich našou MHD," uviedol Danko.



Je podľa mesta možné, že prístrešky budú zatvorené aj niekoľko týždňov. Po stretnutí na budúci týždeň mesto oboznámi verejnosť s aktuálnym stavom a prijatými riešeniami vrátane časového horizontu ich opätovného sprístupnenia cestujúcim.