Poprad bude pri organizácii Národného stretnutia mládeže plne súčinné

Poprad 17. júna (TASR) - Mesto Poprad bude na budúci rok druhýkrát hostiť Národné stretnutie mládeže (NSM). Pri tejto príležitosti v utorok podpísal primátor Anton Danko spolu s predsedom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Tomášom Galisom a spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským memorandum o spolupráci. Primátor deklaroval, že pri organizácii podujatia budú plne súčinní.



„Je to pre nás a pre mesto veľká česť a pocta. Veľmi zodpovedne sme k tomu pristúpili už teraz. Poskytneme priestory, Arénu Poprad, pozemky pred arénou, ubytovacie kapacity v telocvičniach a pomôžeme aj, čo sa týka logistiky, všetko bezodplatne,“ uviedol po podpise memoranda Danko.



Galis upozornil, že NSM je výnimočná príležitosť pre mesto, ale aj pre všetkých, ktorí sa cítia duchom mladí. „Má to byť predovšetkým o prehĺbení viery a o vzájomnom spolunažívaní v takom novom štýle, ktorý nám ukazuje Ježiš. Mladí ľudia sú najvnímavejší a sú ochotní sa s tým aj podeliť, budeme sa môcť navzájom obohatiť a čosi pekné aj prežiť,“ skonštatoval. Verí, že sa im podarí pritiahnuť do Popradu množstvo mladých. „Kopírujeme model Svetového dňa mládeže, je to pozvanie nielen pre veriacich, ale pre všetku mládež. Stretnutie má pomôcť, aby si mladí ľudia uvedomili, aké hodnoty chcú v živote uskutočňovať a ako chcem naplniť svoj život,“ upozornil Galis.



Trstenský, ktorý bol iniciátorom myšlienky zorganizovať stretnutie práve pod Tatrami, dodal, že NSM sa bude spájať aj s jubileom Spišskej diecézy. „Budeme sláviť 250 rokov od založenia našej diecézy. Pre nás je to sviatok viery mladých, ktorí sú nielen našou budúcnosťou ale už aj našou prítomnosťou,“ zdôraznil spišský biskup. Trojdňové stretnutie mládeže sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2026. Súčasťou programu budú svätá omša, svätá liturgia, expo povolaní či rôzne workshopy.



Tajomník Rady pre mládež a univerzity Matúš Rainer dodal, že proces prípravy sa začína už niekoľko rokov dopredu. „Teraz je pre nás veľkou výzvou vyskladať centrálny tím, ktorý bude nastavovať celý proces a už sme začali vyberať ľudí aj do organizačných tímov, ktorých je asi 20 a ich súčasťou je približne 400 dobrovoľníkov,“ priblížil s tým, že duchovná príprava na stretnutie sa začne v novembri, pričom hlavnou témou podujatia bude svetlo.



NSM je stretnutím mladých z celého Slovenska v nadväznosti na Svetové dni mládeže. Prvýkrát sa konalo v roku 2013 v Ružomberku, o dva roky neskôr v Poprade, následne v Prešove a posledné bolo v roku 2022 v Trenčíne. Doteraz sa na všetkých NSM zúčastnilo viac ako 12.000 mladých ľudí a s ich organizáciou pomáhalo približne 1000 dobrovoľníkov.