Poprad bude trvať na zachovaní charakteru budovy kina Máj

Poprad 30. júla (TASR) – Na zachovaní charakteru budovy kina Máj v mestskej časti Veľká bude mesto Poprad trvať v súvislosti s jej predajom. O predaji rozhodli mestskí poslanci na svojom zasadnutí 11. júna. Štrnásti boli vtedy za a štyria proti. Jeden z mestských poslancov spolu s dvomi aktivistami spustili v piatok petíciu proti predaju budovy.



"Mesto vlastní v mestskej časti Veľká niekoľko budov, ktoré sú v havarijnom stave a potrebujú nemálo finančných prostriedkov na to, aby sme ich dostali do stavu, aby mohli byť užívateľné. Poslanci za mestskú časť Veľká sa niekoľkokrát stretli. Preberali sme možnosti, čo s tými budovami. Poslanci dali návrh vedeniu mesta, aby sa jedna budova predala a finančné prostriedky sa použili na opravu zvyšných budov,“ uviedol zástupca primátora Popradu Ondrej Kavka.



Mesto bude podľa neho trvať na tom, aby nový majiteľ budovy zachoval jej charakter a účel, pre ktorý tam stojí.



"Jednoznačne o tom hovorí územný plán, čiže musel by sa zásadne zmeniť územný plán a nie je vôľa v mestskom zastupiteľstve ani vo vedení, aby kvôli tejto budove sa menil územný plán. Čiže my máme silné argumenty a páky na to, aby sme zadefinovali, čo chceme s budovou," povedal Kavka.



Mestský poslanec Igor Wzoš ako zástupca petičného výboru spolu s dvomi občianskymi aktivistami spustil v piatok petíciu, ktorej cieľom je zastavenie predaja spomenutej budovy. Tvrdia, že v kine Máj prebieha kultúrny život a stretávajú sa v ňom komunity.



"Zdôvodniť predaj kina Máj stratou 5000 eur ročne vyznieva absurdne. Žiadne kultúrne či športové zariadenie v meste nevytvára zisk. Predávať teraz vlastný majetok a ešte za takúto cenu je obrovská nezodpovednosť a zlé hospodárenie,“ povedal Wzoš.