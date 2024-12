Poprad bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 81 mil. eur

Poprad 11. decembra (TASR) - Mesto Poprad bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 81 miliónov eur. Rozhodla o tom nadpolovičná väčšina mestských poslancov na stredajšom rokovaní. Mesto pritom pôvodne predložilo vyšší rozpočet o zhruba štyri milióny eur. Vzhľadom na neschválenie niektorých všeobecne záväzných nariadení však viceprimátor Štefan Pčola predložil pozmeňujúci návrh, kde sa rozpočet znížil.



Najväčšou investičnou akciou bude v budúcom roku rekonštrukcia Námestia sv. Egídia. Primátor Anton Danko avizoval, že projekt by mal v najbližších dňoch prejsť komisiou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V tom prípade by mesto na obnovu malo získať prostriedky z európskych fondov a spolufinancovanie samosprávy by bolo na úrovni milión eur.



Medzi ďalšie investície patrí napríklad detské ihrisko na Štúrovej ulici, park na sídlisku JUH II, fontána vo Veľkej, rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája, či okružná križovatka ulíc Wolkerova - Železničná. Ráta sa tiež s modernizáciou parkovísk na Baníckej ulici, v centre, pri futbalovom štadióne v mestskej časti Veľká, aj budovaním nabíjacej infraštruktúry, mosta v blízkosti štátnej cesty I/18 a sídliska Západ a výstavbou nových cyklistických komunikácií.



Za rozpočet nezahlasovali poslanci z klubu Poprad na 1. mieste. Jeden z nich, Martin Baloga tvrdí, že rozpočet nezohľadnil viaceré priority ako rozvoj bývania, dopravy, podnikateľského prostredia či zvrátenie negatívneho demografického vývoja v najväčšom meste pod Tatrami. "V rozpočte nemáme prípravu území na výstavbu komerčných ani nájomných bytov. Absolútnu prednosť by mali mať strategické ciele, ktoré sme si v programe rozvoja schválili a vykryté ich nemáme. Nevidím reálny dôvod, prečo by sme mali rozpočet podporiť," skonštatoval Baloga. Opozičným poslancom tiež chýbala širšia diskusia zo strany mesta pri tvorbe rozpočtu.



Viceprimátor Popradu Ondrej Kavka upozornil, že realizácia strategických cieľov si vyžaduje dlhší čas a treba pri nich prihliadať aj na ekonomické možnosti. Podotkol, že mesto pracuje na viacerých rozvojových projektoch. "Máme v rámci nášho UMR (Územia udržateľného mestského rozvoja) veľmi dobré opatrenia. Už máme isté peniaze na kyberbezpečnosť vo výške takmer pol milióna eur, sme pred podpísaním prostriedkov vo výške 2,7 milióna eur na park na sídlisku Juh, pripravuje sa projekt na prenos dát za jeden milión eur a budeme pokračovať ďalej," upozornil. Verí, že v budúcom roku, aj za predpokladu schválenia financovania obnovy námestia, príde do mesta zhruba 12 miliónov eur z európskych fondov. Samospráva má tiež pripravené projekty na znižovanie energetickej náročnosti v šiestich školách, kde by sa mali podľa Kavku alokované prostriedky navýšiť z 2,5 na 6,5 milióna eur.