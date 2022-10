Poprad 14. októbra (TASR) - Poprad bude v roku 2023 Európskym mestom športu v kategórii miest od 25.000 do 499.999 obyvateľov. Titul mu udelili na základe septembrovej hodnotiacej návštevy zloženej z delegátov ACES (Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii). Komisia podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja mestského úradu (MsÚ) Lukáša Penxu ocenila najmä úroveň športovej infraštruktúry, ale aj podujatia, ktoré sa v najväčšom meste pod Tatrami každoročne konajú.



"Len v minulom roku sme sprístupnili nové hokejbalové ihrisko, modernú tréningovú hokejovú halu, momentálne rekonštruujeme telocvičňu základnej školy na Komenského ulici, vytvorili sme prvý bikepoint na nabíjanie elektrických bicyklov z obnoviteľných zdrojov energie a snažíme sa obnovovať aj detské ihriská," priblížil Penxa s tým, že tento rok tvoria investície do športovej infraštruktúry 24 percent z celkových kapitálových výdavkov. Hodnotiaca komisia ocenila tiež novú strednú športovú školu, ktorú vybudoval v Poprade Prešovský samosprávny kraj, ale aj nové plavecké centrum v miestnom akvaparku.



Najväčšími benefitmi získania titulu sú podľa Penxu zviditeľnenie, medzinárodné uznanie, zvýšenie úrovne športovej a rekreačnej politiky či získanie možností zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami únie. "Podporíme tiež rozvoj cestovného ruchu, zvýšime športový štandard mesta a s tým súvisiacu sociálnu súdržnosť. Cieľom je zapojiť do športu aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva, zlepšiť zdravie a kvalitu života obyvateľov a vytvárať partnerstvá na lokálnej a medzinárodnej úrovni v záujme získania dotácií," objasnil Penxa.



Referentka mládeže a športu na MsÚ Jana Pálková dodala, že pre mesto je to záväzok, a tak nasledujúce kroky budú viesť k rozšíreniu už existujúceho plánu aktivít na rok 2023. "Budeme naďalej podporovať šport v celom rozsahu od dotácií športovým klubom pôsobiacim na území mesta Poprad cez budovanie a rozvíjanie športovej infraštruktúry a jej sprístupňovanie širokej verejnosti. Taktiež budeme podporovať a pripravovať podujatia pre školské zariadenia, rozšírime ponuku príležitostných športových aktivít od najmenších až po seniorov. Naším cieľom je snaha a podpora podujatí, na ktorých sa môžu zúčastňovať všetky skupiny," vysvetlila Pálková. Dodala, že samospráva v súčasnosti rokuje o spolupráci s Národným športovým centrom. "Máme záujem organizovať Memoriál Adriána Babiča či majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale stredných škôl, alebo Tour Petra Sagana," vymenovala Pálková.



Penxa dodal, že mesto má v pláne realizovať aj ďalšie investičné aktivity, najmä v súvislosti s obnovou detských ihrísk. V pláne je napríklad aj budovanie novej telocvične pri základnej škole na Francisciho ulici.