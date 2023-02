Na popradských cestách sa zhoršujú podmienky, cestári varujú vodičov

Poprad 3. februára (TASR) - Cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) upozorňujú účastníkov cestnej premávky na výrazne zhoršené poveternostné podmienky na cestách v podtatranskej oblasti. Uvádza to PSK v súvislosti s predpoveďou počasia na piatok a sobotu 4. februára, sťažené podmienky sa v regióne dotknú ciest I., II. aj III. triedy.



"Treba rátať s vytrvalými snehovými zrážkami, utláčajúcou sa vrstvou snehu nad desať centimetrov v stúpaniach, vytváranie snehových jazykov a závejov," uvádza PSK. Cestári predpokladajú, že v piatkových neskorších poobedňajších hodinách bude nevyhnutné vyhlásenie až II. situačného stupňa. SÚC PSK preto mobilizuje posypovú techniku z ostatných oblastí do oblasti Poprad. Takisto komunikuje aj so záchrannými vyslobodzovacími službami a uvádza ich do pohotovosti.



Cestári v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby boli na cestách trpezliví, opatrní a obozretní.