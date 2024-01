Poprad chce investovať do kamerového systému

Poprad 25. januára (TASR) - Pre výtržnosti mladistvých v Poprade sa v stredu (24. 1.) popoludní konalo na mestskom úrade stretnutie za účasti vedenia mesta, poslancov, mestskej i štátnej polície, rodičov a riaditeľov miestnych škôl. Okrem iného je výsledkom rokovania zámer mesta investovať do rozšírenia kamerového systému. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti. Primátor Anton Danko upozornil, že ide o celospoločenský problém.



"Šikana je vážnou témou a venujeme sa jej dlhodobo v súčinnosti s riaditeľmi škôl i centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rezonovala aj na pôde Únie miest Slovenska, čoho výsledkom je naplánované rokovanie 30. januára za účasti štátnej tajomníčky rezortu vnútra Lucie Kurilovskej a zástupcu odboru kriminality Policajného zboru (PZ) SR k pripravovaným projektom pre zabezpečenie bezpečnosti nielen na školách, ale aj v mestách a koordinácii postupu pri reforme v štátnej polícii," priblížil primátor.



Poprad má podľa neho v porovnaní s inými mestami pomerne dosť kamier, stále ich je však málo. Zabezpečenie ďalšieho kamerového systému je finančne veľmi náročné. Samospráva preto plánuje získať na tento účel finančné prostriedky z európskych fondov. "Komplexné riešenie bude náročné, dovtedy budeme musieť doplniť kamery aspoň na kritické miesta," podotkol mestský poslanec František Majerský.



Okrem ďalších opatrení a zvýšenia výkonu policajných hliadok apeluje mestská polícia (MsP) na občanov, aby ju pri spozorovaní násilnej kriminality neodkladne kontaktovali. "Ak sú občania svedkami protiprávneho konania, treba okamžite volať linky 158 alebo 159 a my vieme následne prijať efektívne riešenia. Neodporúčam občanom, aby sa priamo do konfliktu zapájali. V priebehu minulého roku sme vykonali na miestach, kde sa stretáva mládež, 82 kontrol a 192 dychových skúšok na zistenie alkoholu a iných látok," uviedol náčelník mestskej polície Marián Gardoš.



Stredajšia diskusia k tejto téme bola podľa vedenia mesta rozsiahla, no hlavne konštruktívna a všetci sa zhodli, že je nutné spojiť sily. Primátora v tejto súvislosti mrzí najmä nevšímavosť a absencia poskytnutia pomoci. "Kamery odhalili, že napríklad počas bitky v podchode do Spišskej Soboty išlo okolo viac ľudí, no nikto nezavolal políciu. To je naozaj škoda, pretože polícia mohla tento incident vyriešiť okamžite, priamo na mieste," zdôraznil Danko. Za obdobie ostatných dvoch mesiacov štátna či mestská polícia prijala len dve hlásenia, týkajúce sa fyzického napadnutia mladistvých, radnica preto odmieta, že by bol Poprad nebezpečným mestom.



Začiatkom januára došlo za železničným podchodom k napadnutiu 17-ročného mladíka z Popradu. O pár dní neskôr napadli výtržníci aj 13-ročného chlapca v blízkosti Základnej školy na Dostojevského ulici. V súvislosti s vyčíňaním "gangov mladistvých" v Poprade už polícia obvinila štyroch mladíkov. Pre TASR to začiatkom týždňa potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že ide o Popradčanov vo veku 16 a 17 rokov.