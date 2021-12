Poprad chce na niektoré investičné akcie získať externé zdroje

Poprad 15. decembra (TASR) - Mesto Poprad má budúci rok v pláne viacero investičných akcií, o finančné zdroje sa chce uchádzať aj z externých zdrojov. Na rekonštrukciu telocvične pri Základnej škole na Komenského ulici chce radnica získať z výzvy Fondu na podporu športu približne milión eur. „Predpokladaný náklad je asi 1,818 milióna eur, pričom povinné spolufinancovanie žiadateľa je minimálne vo výške 40 percent,“ uvádza sa v materiáli, ktorý na utorkovom (14. 12.) rokovaní schválili mestskí poslanci.



Projekt ráta s rekonštrukciou telocvične a prístavby, čím sa zásadne zmení dispozícia objektov. V priestoroch je navrhnuté aj nové vetranie s rekuperáciou.



Samospráva má tiež záujem obnoviť objekt nocľahárne na Levočskej ceste s cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby. „Predpokladaný rozpočet projektu je viac ako 500.000 eur, pričom spolufinancovanie mesta je minimálne päť percent,“ uvádza sa v materiáli. O finančné zdroje sa chce mesto uchádzať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



Externé zdroje plánuje samospráva využiť aj na modernizáciu zvukovej techniky, osvetlenia a vzduchotechniky v dome kultúry. Predpokladaný rozpočet je vo výške takmer 194.000 eur s päťpercentným spolufinancovaním. Aj v tomto prípade je cieľom samosprávy získať zdroje z IROP.



Na oblasť kapitálových výdavkov je v budúcom roku v rozpočte schválených zhruba 20 miliónov eur. Najväčšia čiastka, 7,3 milióna eur, pritom pôjde do dopravy a miestnych komunikácií. Ráta sa napríklad s obnovou mostov na Kežmarskej, Mnoheľovej a Ulici 1. mája, vybudovaním viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici či ďalších plôch na parkovanie v širšom centre, na sídlisku Západ, vo Veľkej i v Matejovciach. Mesto chce tiež pokračovať vo výstavbe cyklistických trás.



V rozpočte sa tiež ráta s rekonštrukciou, respektíve rozšírením kapacity materských škôl na Tajovského a Lidickej ulici. Do oblasti vzdelávania pôjde celkovo takmer 1,36 milióna eur. „Problémom, ktorý stále máme, sú fasády a zateplenie budov našich školských zariadení. V tomto smere sa budeme snažiť získať peniaze z plánu obnovy,“ uviedla vedúca odboru školstva na mestskom úrade Edita Pilárová.



Na športovú infraštruktúru samospráva vyčlenila viac ako tri milióny eur. Časť z nich pôjde na výstavbu tribúny na futbalovom štadióne v Strážach či prístavbu tréningovej hokejovej haly k zimnému štadiónu. Na kapitolu život v meste vyčlenili v rozpočte 2,17 milióna eur. Tieto financie pôjdu na detské a viacúčelové ihriská, revitalizáciu zelene či priestorov na námestí. Pre oblasť bývania je v rozpočte schválených 3,56 milióna eur. Tieto zdroje by mali ísť okrem iného na výstavbu bytov na sídlisku Juh IV a sociálneho, respektíve prestupného bývania v Matejovciach.