Poprad chce začať s výstavbou novej cyklotrasy na jar
Stavba by mala byť hotová na jeseň tohto roka.
Autor TASR
Poprad 15. marca (TASR) - S výstavbou novej cyklotrasy smerom na Veľkú Lomnicu chce mesto Poprad začať na prelome apríla a mája. Vedúca odboru výstavby na tamojšom mestskom úrade Monika Rontová pre TASR potvrdila, že aktuálne je projekt vo fáze verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. V tomto prípade ide o trasu „E“, ktorá vedie od diaľničného privádzača až po čistiareň odpadových vôd a jej dĺžka je približne tri kilometre.
Stavba by mala byť hotová na jeseň tohto roka. Mesto na nový cyklochodník získalo dotáciu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vo výške 1,5 milióna eur. „Predpokladaný termín začatia stavebných prác je apríl - máj a lehota výstavby je do 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,“ uviedla Rontová s tým, že celkové náklady stavby sú na úrovni približne 1,64 milióna eur.
Vysvetlila, že úsek „E“ sa napája na už ukončený úsek „D“ tesne pred pilierom diaľničného mosta na ľavej strane brehu rieky Poprad. Pokračuje až k existujúcemu premosteniu rieky pri železničnej stanici Matejovce a prechádza cez most na pravú stranu rieky Poprad, po ktorej plynule pokračuje až k hranici katastra s Veľkou Lomnicou. Tam sa následne spojí s cyklochodníkom, ktorý realizuje práve susedná obec. Jeho celková dĺžka je takmer 2,5 kilometra a sú tam navrhnuté tri lávky. Predpokladaná hodnota zákazky je v tomto prípade zhruba 1,2 milióna eur.
Vedúci oddelenia strategického rozvoja a sekretariátu kooperačnej rady UMR (Územie udržateľného mestského rozvoja) Lukáš Penxa dodal, že ide o prepojenie s už existujúcimi úsekmi, ktoré sú súčasťou cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier“. „Obyvatelia Popradu sa vďaka širšej sieti cyklotrás budú môcť presúvať do zamestnania či škôl bez použitia áut. Aj takto sa mesto Poprad snaží podporiť ekologické spôsoby dopravy. Samozrejme, ďalšia cyklotrasa poskytne taktiež širšie možnosti pre športovanie, turizmus či spoznávanie regiónu. Každý kilometer vybudovaných cyklotrás v meste považujeme za veľký prínos,“ zhodnotil Penxa. Na záver potvrdil, že samospráva neustále analyzuje možnosti realizácie ďalších cyklotrás s logickým prepojením na už existujúce chodníky a takisto pracuje aj na zokruhovaní trás v rámci mesta.
Stavba by mala byť hotová na jeseň tohto roka. Mesto na nový cyklochodník získalo dotáciu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vo výške 1,5 milióna eur. „Predpokladaný termín začatia stavebných prác je apríl - máj a lehota výstavby je do 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,“ uviedla Rontová s tým, že celkové náklady stavby sú na úrovni približne 1,64 milióna eur.
Vysvetlila, že úsek „E“ sa napája na už ukončený úsek „D“ tesne pred pilierom diaľničného mosta na ľavej strane brehu rieky Poprad. Pokračuje až k existujúcemu premosteniu rieky pri železničnej stanici Matejovce a prechádza cez most na pravú stranu rieky Poprad, po ktorej plynule pokračuje až k hranici katastra s Veľkou Lomnicou. Tam sa následne spojí s cyklochodníkom, ktorý realizuje práve susedná obec. Jeho celková dĺžka je takmer 2,5 kilometra a sú tam navrhnuté tri lávky. Predpokladaná hodnota zákazky je v tomto prípade zhruba 1,2 milióna eur.
Vedúci oddelenia strategického rozvoja a sekretariátu kooperačnej rady UMR (Územie udržateľného mestského rozvoja) Lukáš Penxa dodal, že ide o prepojenie s už existujúcimi úsekmi, ktoré sú súčasťou cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier“. „Obyvatelia Popradu sa vďaka širšej sieti cyklotrás budú môcť presúvať do zamestnania či škôl bez použitia áut. Aj takto sa mesto Poprad snaží podporiť ekologické spôsoby dopravy. Samozrejme, ďalšia cyklotrasa poskytne taktiež širšie možnosti pre športovanie, turizmus či spoznávanie regiónu. Každý kilometer vybudovaných cyklotrás v meste považujeme za veľký prínos,“ zhodnotil Penxa. Na záver potvrdil, že samospráva neustále analyzuje možnosti realizácie ďalších cyklotrás s logickým prepojením na už existujúce chodníky a takisto pracuje aj na zokruhovaní trás v rámci mesta.