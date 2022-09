Poprad chce znížiť energetickú náročnosť v budovách dvoch škôl

Poprad 12. septembra (TASR) - V Poprade prejdú rekonštrukciou budovy dvoch základných škôl (ZŠ), mestskí poslanci na investíciu vyčlenili 1,9 milióna eur. Vedúci oddelenia masmediálnej komunikácie na Mestskom úrade v Poprade Ján Bendík pre TASR uviedol, že v ZŠ na Jarnej ulici budú v tejto etape predmetom rekonštrukcie fasádové konštrukcie. "Formou 'dozateplenia' a výmeny okien dôjde hlavne k zníženiu tepelných strát budovy. Taktiež pôjde aj o obnovu vizuálnej stránky objektov školy. Súčasne dochádza k oprave najviac frekventovaných prevádzkových vstupov," priblížil.



V ZŠ Aurela Viliama Scherfela vo Veľkej chce mesto zatepliť obvodové steny dvoch dvojpodlažných učebných pavilónov so spojovacou chodbou, strešné stropy objektov, obvodové steny na dvoch telocvičniach. Okrem toho dôjde k výmene pôvodných okien, sklobetónových stien a vonkajších dverí. "Ráta sa tiež s výmenou exteriérových parapetov, bleskozvodu na objekte telocviční a úpravou bleskozvodu na učebných blokoch," doplnil Bendík.



Konkrétny termín začiatku obnovy bude podľa neho známy až po vyhodnotení príslušnej výzvy. Následne by mali práce trvať odhadom pol až trištvrte roka. "V ZŠ na Jarnej ulici nebude vyučovanie obmedzené. Obnova súboru objektov vzhľadom na jej rozľahlosť bude etapovitá, a tým aj vplyv na chod školy bude v danom čase lokálny," objasnil Bendík s tým, že na ZŠ Aurela Viliama Scherfela vo Veľkej budú všetky práce prebiehať bez prerušenia vyučovania okrem kratšej prestávky v telocvičniach.



Ak samospráva uspeje vo výzve, tak náklady na obnovu chce financovať z Environmentálneho fondu v kombinácii s vlastnými zdrojmi. Zo schváleného materiálu vyplýva, že 600.000 eur pôjde na obnovu školy vo Veľkej a ďalších 1,3 milióna eur do budov v ZŠ Jarná. Hlavným cieľom projektu je úspora nákladov na prevádzku, ku ktorej podľa Bendíka dôjde v rámci potreby tepla už len z dôvodu zmeny vlastností obvodového plášťa. "Energetické vyhodnotenie bude spracované až po zrealizovaní sústavy ďalších opatrení smerujúcim k zníženiu prevádzkových nákladov," uzatvára Bendík.