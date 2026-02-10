Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

Poprad chce zrekonštruovať zimný štadión, bude sa uchádzať o dotáciu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ráta sa tiež z debarierizáciou priestorov pre športovcov, ako aj návštevníkov, výmenou mantinelov a ďalšími stavebnými a statickými prácami.

Autor TASR
Poprad 10. februára (TASR) - Mesto Poprad chce zrekonštruovať zimný štadión. Finančné prostriedky sa bude samospráva snažiť získať z Fondu na podporu športu. Návrh na podanie žiadosti v utorok na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili tamojší poslanci.

V dôvodovej správe je uvedené, že rekonštrukcia bude pozostávať najmä zo zateplenia fasády a výmeny otvorových konštrukcií, výmeny priečelia zimného štadióna a pribudnúť by mala aj fotovoltická elektráreň a nová vzduchotechnika. Ráta sa tiež z debarierizáciou priestorov pre športovcov, ako aj návštevníkov, výmenou mantinelov a ďalšími stavebnými a statickými prácami. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú na úrovni 1,7 milióna eur a žiadaná výška dotácie je milión eur.

Úspešnou realizáciou projektu predpokladáme značné zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna a zvýšenie užívateľského komfortu pre návštevníkov aj športovcov,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.

Koniec termínu na doručenie žiadosti o poskytnutie príspevku je do 18. marca. Celková alokácia výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ je 20 miliónov eur. Vyhodnotenie výzvy sa očakáva v polovici júna.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac