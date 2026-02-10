< sekcia Regióny
Poprad chce zrekonštruovať zimný štadión, bude sa uchádzať o dotáciu
Autor TASR
Poprad 10. februára (TASR) - Mesto Poprad chce zrekonštruovať zimný štadión. Finančné prostriedky sa bude samospráva snažiť získať z Fondu na podporu športu. Návrh na podanie žiadosti v utorok na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili tamojší poslanci.
V dôvodovej správe je uvedené, že rekonštrukcia bude pozostávať najmä zo zateplenia fasády a výmeny otvorových konštrukcií, výmeny priečelia zimného štadióna a pribudnúť by mala aj fotovoltická elektráreň a nová vzduchotechnika. Ráta sa tiež z debarierizáciou priestorov pre športovcov, ako aj návštevníkov, výmenou mantinelov a ďalšími stavebnými a statickými prácami. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú na úrovni 1,7 milióna eur a žiadaná výška dotácie je milión eur.
„Úspešnou realizáciou projektu predpokladáme značné zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna a zvýšenie užívateľského komfortu pre návštevníkov aj športovcov,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.
Koniec termínu na doručenie žiadosti o poskytnutie príspevku je do 18. marca. Celková alokácia výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ je 20 miliónov eur. Vyhodnotenie výzvy sa očakáva v polovici júna.
