Poprad chcel predať majetok bez súťaže, zastupiteľstvo to odmietlo

Poprad 19. februára (TASR) – Mesto Poprad chcelo predať nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve bez verejnej obchodnej súťaže odvolávajúc sa na legislatívu, ktorá už viac ako rok neplatí. Upozornil na to poslanecký klub Poprad 22 na minulotýždňovom rokovaní Mestského zastupiteľstva, ktoré nakoniec predaj odmietlo. Mesto na otázky TASR zatiaľ nereagovalo.



Išlo o nebytový priestor na námestí v Spišskej Sobote a budovu skladu na Kukučínovej ulici, ktoré plánovala radnica predať za približne 90.000 eur. Oba priestory mesto prenajalo súčasným vlastníkom pred niekoľkými mesiacmi. „Aj napriek tomu, že sme navrhli na začiatku zastupiteľstva, aby sa tieto body stiahli a upozornili sme na nezákonný postup, 13 poslancov zahlasovalo za program, v ktorom sa mali tie predaje schváliť. Až keď sa prišlo k samotným bodom a podrobne sme im vysvetlili, o čo ide, tak im aj vedeniu mesta konečne došlo, že nemôžu schváliť niečo podľa odstavca paragrafu zákona, ktorý už dávno neplatí,“ povedal predseda poslaneckého klubu Jozef Košický.



V dôvodovej správe predloženej poslancom sa okrem iného uvádza, že mesto priestory predáva na základe žiadosti nájomcu. „Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov má nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí,“ píše sa v predloženom materiáli. Predaj predtým odsúhlasila aj komisia výstavby a majetku.



Podľa Košického sa podobný predaj zrealizoval na základe predmetného neplatného odstavca aj vlani. „Budeme to riešiť, pretože išlo o nebytový priestor na Štefánikovej ulici a aj v tomto prípade mala byť vyhlásená verejná obchodná súťaž,“ skonštatoval.