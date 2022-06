Cintorín vo Veľkej rozširujú, pribudnú aj parkovacie miesta

Poprad 21. júna (TASR) - Cintorín v popradskej mestskej časti Veľká rozšíria, v týchto dňoch ukončili prvú etapu projektu, v rámci ktorej pribudlo 1570 hrobových miest. "Starý cintorín má posledných zhruba 180 miest, takže naozaj nás čas tlačil, aby sme zrealizovali novú časť, ktorá má štyri etapy," zdôvodnil primátor Popradu Anton Danko.



Prvá etapa stála približne 470.000 eur, v rámci nej sa vybudovali prístupové pešie komunikácie napojené na staré chodníky. Súčasťou novej časti sú klasické hroby s betónovou platňou, ďalší sektor je vyčlenený na tzv. zelené hroby a tiež urnový múrik. "Je tam aj bioklimatický záhon medzi urnovými skrinkami a celý areál je doplnený záhonmi a stromami. V strede celého areálu je aj spomienkový parčík s horizontálnym krížom, ktorý pozostáva z drevenej a betónovej časti, pričom drevená slúži ako lavička. V budúcnosti k nemu bude viesť aj krížová cesta," doplnila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková. Cieľom je vytvoriť čistý priestor, kde budú stanovené pravidlá, aby sa mesto vyhlo zbytočnej tvorbe odpadu a vytvorilo dôstojné miesto.



Cintorín vo Veľkej má zhruba 7000 hrobových miest, po dostavbe všetkých štyroch etáp na ploche 90.000 štvorcových metrov smerom k diaľnici ich pribudne zhruba 5500. "Je to veľké územie a je dosť zavodnené, takže ho musíme odvodňovať. Budeme pokračovať ďalej v odkupovaní pozemkov a príprave celého územia, do piatich rokov by sme to chceli kompletne ukončiť, uvidíme podľa toho, ako sa nám bude dariť nájsť finančné prostriedky. V tomto prípade nemôžeme vyvlastňovať pozemky, čo je škrt cez rozpočet, hoci ide o verejnoprospešnú stavbu," dodal Danko s tým, že celkové náklady dosiahnu približne 3,2 milióna eur.



V súčasnosti sa v hornej časti cintorína buduje aj nové parkovisko, kde vznikne 51 parkovacích miest. Okrem nich sa postaví nová prístupová komunikácia, odlučovač ropných látok, oplotenie, stojisko na polopodzemné kontajnery na komunálny a triedený odpad. Doplní sa tiež verejné osvetlenie aj výsadba stromov a kríkov. Po dostavbe, ktorá potrvá takmer dva mesiace, bude v areáli cintorína k dispozícii celkovo 125 miest. Vysúťažená cena za parkovisko je takmer 335.000 eur.