Centrum sociálnych služieb v Poprade je zaradené do červenej zóny

Poprad 12. októbra (TASR) – Centrum sociálnych služieb (CSS) v Poprade je zaradené do červenej zóny, štyrom zamestnancom a trom prijímateľom potvrdili ochorenie COVID-19. Riaditeľka CSS v Poprade o tom informovala krízový štáb mesta, ktorý zasadal v pondelok v ranných hodinách. Uviedla to radnica na svojej webovej stránke.



Samospráva poskytne CSS ochranné obleky, rukavice a rúška zo skladových zásob mesta. „Všetci zamestnanci a prijímatelia budú otestovaní v stredu 14. októbra. Do centra sociálnych služieb na Komenského ulici bude dovezený dezinfekčný tunel,“ dodala radnica.