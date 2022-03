Deti z Ukrajiny v Poprade začlenili do vzdelávacieho procesu

Poprad 15. marca (TASR) - Prílev vojnových utečencov z Ukrajiny bude podľa všetkého v najbližších dňoch pokračovať a ešte s väčšou intenzitou, pripravuje sa na to aj najväčšie mesto pod Tatrami. Podľa radnice je predpoklad, že sa zvýši aj počet tých, ktorí budú chcieť v Poprade nájsť dočasné útočisko, problematikou sa preto zaoberali na krízovom štábe v pondelok (14. 3.).



„V súčasnosti sú pripravené dve telocvične na núdzové ubytovanie v našich základných školách, v prípade potreby môžeme poskytnúť aj všetkých deväť telocviční. S týmto cieľom riešime základné vybavenie na spanie. Som rád, že sa podarilo vybaviť sponzorsky 68 matracov, ďalšie vrátane plachiet, vankúšov a prikrývok dokúpime,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Dodal, že ukrajinské deti už sú začlenené do vzdelávacieho procesu v niektorých popradských školách. Centrum voľného času i základná umelecká škola sú pripravené prijať ich aj na mimoškolské vyučovanie. Mesto poskytne ukrajinským deťom aj plecniaky, pretože nemajú v čom si nosiť veci do školy. „Teraz je potrebné postarať sa o tých ukrajinských utečencov, ktorí sa rozhodli zostať u nás v Poprade. Aj oni potrebujú základné veci na prežitie, treba im pomôcť, a preto zbierka v Poprade bude pokračovať,“ dodal popradský primátor.



Až do odvolania môžu obyvatelia opäť nosiť potrebné veci do Arény Poprad v každý pracovný deň od 15. do 18. hodiny. Mesto upozorňuje, že nie je potrebné nosiť lieky ani oblečenie, obuv, kuchynské potreby a nábytok. Zároveň by nemali prinášať materiál, ktorého sa chcú zbaviť. Najpotrebnejšie sú hygienické veci pre deti, hotová detská strava, balené vody, ale aj vlhčené utierky, kozmetika a trvanlivé potraviny. Jeden kamión plný vecí darovaných Popradčanmi už dorazil po prekládke v Košiciach priamo do Užhorodu. Tam dobrovoľníci všetko porozdávali utečencom z centrálnej časti Ukrajiny.