Poprad do Vianoc ponechá dištančnú formu vzdelávania na 2. stupni ZŠ

Poprad 8. decembra (TASR) – V Poprade do Vianoc ponechávajú dištančnú formu vzdelávania na druhom stupni základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



„Mesto Poprad ako zriaďovateľ základných škôl si uvedomuje dôležitosť návratu žiakov druhého stupňa do škôl na prezenčné vyučovanie. Aj preto sa z vlastnej iniciatívy rozhodlo požiadať riaditeľov škôl, aby urobili prieskum medzi zákonnými zástupcami žiakov druhého stupňa s otázkou, či sú za návrat detí do školy a či sú ochotní podrobiť sa testovaniu (žiak plus jeden zákonný zástupca),“ uviedla samospráva.



Ako ďalej ozrejmila, do prieskumu sa zapojilo 44,13 percenta zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa, z nich boli všetci jednoznačne za návrat detí do škôl, ale len 29,87 percenta súhlasilo s testovaním. Riaditelia škôl by pri takomto nízkom počte nedokázali zabezpečiť aj prezenčné, aj dištančné vzdelávanie, žiaci by sa museli nutne spájať z rozličných tried či ročníkov, čo by podľa radnice výchovno-vzdelávací proces výrazne zhoršilo. Po online porade s riaditeľmi škôl preto navrhli do Vianoc ponechať dištančnú formu vzdelávania.



Rovnaký názor a stanovisko prijala i Únia miest Slovenska, ktorej členom je aj mesto Poprad - plošné testovanie v školách je pre väčšinu miest neprijateľné a nepredstaviteľné. „Primátori miest žiadajú vládu, aby prijala také opatrenia, ktoré umožnia návrat žiakov do škôl v januári aj bez nutnosti testovania. Zástupcovia miest nesúhlasia s tým, aby museli žiaci, zamestnanci a zákonní zástupcovia podstupovať testovanie a žiadajú od vlády a ministerstva prijať jednoznačné pravidlá a podmienky,“ dodala popradská radnica.