Popradskí dobrovoľníci pomáhajú tým, ktorí sú najohrozenejší

Poprad 5. mája (TASR) - Skupina dobrovoľníkov z Popradu založila iniciatívu Poďme si pomáhať, zameranú na pomoc seniorom a chorým, ktorí sú najohrozenejší ochorením COVID-19. Dobrovoľníci, ktorí sú prevažne vysokoškolskými študentmi, v rámci pomoci zabezpečujú dovoz liekov a základných potravín do domácností a rozvážajú aj obedy zadarmo. TASR o tom informovala PR manažérka Public Space Radka Novotná.



„Túto službu prinášame pre všetkých starších, zdravotne znevýhodnených a ďalších ľudí v núdzi, ktorí potrebujú našu pomoc. Dovoz liekov a nákupy do domácností zabezpečíme pre každého, kto o to požiada. Najbližších šesť týždňov budeme každý deň rozvážať aj 60 obedov zadarmo, a to sociálne slabším - seniorom, ale aj rodinám s deťmi,” vysvetľuje zakladateľ projektu Poďme si pomáhať Timotej Mucha.



Dodáva, že všetci dobrovoľníci sú riadne označení odznakom Poďme si pomáhať. Pomoc je potrebné objednať vopred, a to buď telefonicky, alebo prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.podmesipomahat.sk. V prípade vyzdvihnutia liekov je potrebné poskytnúť dobrovoľníkovi kartičku poistenca a recept na daný liek.



Momentálne pomáha v teréne 16 dobrovoľníkov. Iniciatíva Poďme si pomáhať pôsobí okrem Popradu aj v Humennom, Piešťanoch a v Kysuckom Novom Meste. „Dokážeme pomôcť s rozbehnutím pomoci aj v ďalších mestách. Dobrovoľníkom poskytneme ochranné pomôcky, systém práce a uverejníme ich na našej webovej stránke,” dopĺňa Mucha, ktorý spolu s dobrovoľníkmi plánuje pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc aj po skončení sa pandémie.