Dočasná uzávera Okružnej ulice v Poprade potrvá do konca týždňa

Poprad 28. mája (TASR) - Dočasná uzávera Okružnej ulice v Poprade, ktorá sa začala v sobotu (24. 5.), potrvá do konca týždňa. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti. Dôvodom uzávery je rekonštrukcia kanalizácie na križovatke ulíc Štefánikova a Okružná.



„Doprava sa preto presmerovala cez ulicu Popradskej brigády, ktorá sa stala dočasne jednosmernou v opačnom smere ako doposiaľ. Počas vykonávaných prác nastali technické komplikácie súvisiace s preložkou kanalizácie a káblového vedenia uloženého v zemi. Preto bude uzávera cestnej premávky trvať až do piatka 30. mája,“ informovalo mesto.



V sobotu 31. mája už bude predmetná cesta prejazdná a jednosmerná premávka na ulici Popradskej brigády bude otočená do pôvodného smeru.



Investorom tejto stavby sú Železnice Slovenskej republiky a zhotoviteľom skupina Združenie pod Dubinou TSS Grade - Doprastav.