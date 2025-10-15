< sekcia Regióny
Poprad dokončil obnovu chodníka na ulici Mládeže
Rekonštrukciou chodníka na ulici Mládeže v Poprade mesto zavŕšilo tohtoročné opravy miestnych komunikácií vo viacerých častiach.
Autor TASR
Poprad 15. októbra (TASR) - Rekonštrukciou chodníka na ulici Mládeže v Poprade mesto zavŕšilo tohtoročné opravy miestnych komunikácií vo viacerých častiach. Tento týždeň dokončili opravu chodníka medzi budovami základnej školy a Centra voľného času na sídlisku Juh. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Obnovený úsek teraz zabezpečuje pohodlnejší a najmä bezpečnejší pohyb pre všetkých chodcov zo sídliska Juh, ktorí túto pešiu trasu využívajú dennodenne,“ uviedlo mesto.
Táto oprava bola súčasťou rozsiahlejších prác, ktoré realizovala Správa mestských komunikácií od začiatku roka. Zrekonštruovala sa poškodená dlažba v okolí radnice v Spišskej Sobote. Pokračovalo sa na chodníku pred Domom kultúry na Štefánikovej ulici, kde obnovili ďalších takmer 1200 metrov štvorcových. Obnovili aj miestnu komunikáciu od Murgašovej po Francisciho ulicu, kde asfaltový povrch nahradili dlažobnými kockami. Okrem toho mesto zrekonštruovalo chodník na Ul. Májového povstania českého ľudu a na Jarnej ulici. Obnovou prešiel aj chodník na Šrobárovej ulici od poľa.
