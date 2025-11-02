Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Poprad dokončuje modernizáciu Južného parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Nad rámec participatívneho rozpočtu mesto pristúpilo aj k oprave oplotenia na detskom ihrisku, ktoré vykazovalo vysoké známky opotrebenia.

Autor TASR
Poprad 2. novembra (TASR) - Mesto Poprad dokončuje modernizáciu Južného parku. Ide o najväčší projekt participatívneho rozpočtu, za ktorý hlasovalo 422 Popradčanov. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.

Park prešiel modernizáciou, pribudla nová hracia zostava, lanová pyramída, dvojhojdačka, nový kolotoč, hojdací koník a stôl na stolný tenis. Doplnená bola aj dopadová plocha. V parku boli vysadené aj tri nové stromy, ktoré skrášlili túto oddychovú lokalitu,“ uvádza mesto.

Nad rámec participatívneho rozpočtu mesto pristúpilo aj k oprave oplotenia na detskom ihrisku, ktoré vykazovalo vysoké známky opotrebenia. „Veríme, že malí užívatelia si budú zrekonštruované ihrisko užívať s radosťou. Verejnosti bude sprístupnené v prvej polovici novembra,“ dodáva mesto.
