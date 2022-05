Festival Viva Italia pod Tatrami bude po dvoch rokov bez obmedzení

Poprad 25. mája (TASR) – Už o dva týždne štartuje v najväčšom meste pod Tatrami 9. ročník talianskeho gastronomicko-kultúrneho festivalu Viva Italia. Po dvoch rokoch pandémie sa bude konať bez akýchkoľvek obmedzení. Organizátori, ktorými sú občianske združenie Pre mesto, popradská samospráva a partnerské mesto Levoča, to chcú využiť a pre návštevníkov pripravili bohatý kultúrny program a desiatky stánkov na trhu "Mercato Italiano".



"Centrom všetkého bude od 8. do 11. júna Námestie sv. Egídia v Poprade. Tri koncerty budú aj v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, časť festivalu sa presunie aj do Vysokých Tatier," uviedol organizátor festivalu Fabio Bortolini.



Súčasťou programu budú rôzne koncerty na hlavnom pódiu, vystúpenia tzv. street-bandov či mažoretiek a pouličných umelcov. Pripravená je aj výstava fotografky Kataríny Grondzákovej, v Kine Tatran sa budú premietať talianske filmy a v divadelnej sále v Spišskej Sobote sa uskutoční gastropredstavenie pod názvom Ako chutí Sardínia. "Pripravia ho študenti z hotelových škôl zo Sardínie a Kežmarku v spolupráci s Lady Chef Zuzanou Sisákovou," priblížil Bortolini. Festival je podľa neho platformou, na ktorej sa rozvíjajú významné medzinárodné projekty a propagácia regiónu východného Slovenska v Taliansku.



V Poprade je podľa viceprimátora mesta Ondreja Kavku najväčšia koncentrácia talianskych výrobných podnikov na Slovensku a potenciál rozvoja tamojšieho priemyselného parku vidí aj cez tradičný festival. "Sme radi, že toto podujatie prekračuje hranice gastrofestivalu. Vďaka memorandu o spolupráci medzi regiónmi Sardínie, Prešovským samosprávnym krajom a ďalšími subjektmi, ktoré sme podpísali v apríli na slovenskom veľvyslanectve v Ríme, sa vytvárajú partnerstvá v oblasti školstva, už prichádza aj k výmene študentov. Verím, že tento rozvoj bude pokračovať a pribudnú ďalší partneri a investori z Talianska aj v našom priemyselnom parku," uviedol Kavka.



Už dlhšie je témou i pravidelná letecká linka z Popradu do Talianska. Zástupcovia regiónu by chceli navštíviť Miláno ako organizátora zimných olympijských hier v roku 2026, aby predstavili Poprad ako destináciu, odkiaľ by sa mohlo lietať na olympiádu. "Máme to dobre rozbehnuté, práve olympiáda by mala byť štartovací projekt, aby sa podarilo spropagovať náš región, aby sa stal zaujímavý pre Talianov a mohli sme ďalej pracovať na pravidelnej linke," upozornil Bortolini, ktorý sa v projekte angažuje už niekoľko rokov.