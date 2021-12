Popradskí hasiči v predvianočnom čase odbremenia zdravotníkov

Poprad 13. decembra (TASR) - Hasiči z troch hasičských staníc na severe Slovenska pomôžu v čase svojho osobného voľna kolegom zdravotníkom. Od pondelka až do Vianoc budú v nemocnici v Poprade pomáhať na covidovom oddelení a na covid ARO nepretržite 24 hodín. "Som hrdý na hasičov, ktorí v tomto období podajú pomocnú ruku vyčerpaným a preťaženým zdravotníkom. Cením si to o to viac, že sa rozhodli pomôcť dobrovoľne vo svojom voľnom čase popri náročnej službe v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ)," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Z celkového počtu 28 dobrovoľníkov sa budú na 8-hodinových zmenách striedať vždy dvaja hasiči. Príslušníci z hasičských staníc Poprad, Vysoké Tatry a Mengusovce pomôžu zdravotníkom najmä po fyzickej stránke, čím ich aspoň trochu odbremenia od náročnej práce.



"Hasiči aj týmto dokazujú, že sú to univerzálni záchranári pripravení vždy pomôcť a služba pre iných je nielen ich prácou, ale aj životným poslaním. Naši príslušníci pomáhajú pri zdolávaní pandémie od jej vypuknutia. Verím, že ich dobrovoľná činnosť v popradskej nemocnici pomôže aspoň sčasti odbremeniť zdravotníkov," dodal prezident HaZZ Pavol Mikulášek. Zároveň upozornil, že hasiči pomáhali v boji s pandémiou od začiatku, či už odoberaním vzoriek na ochorenie COVID-19, stavaním krízových stanov, ako aj dezinfekciou priestorov.