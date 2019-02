Leteckí záchranári pomáhali zaneným pacientom, medzi nimi aj dve deti

Záchranársky vrtuľník smeroval najskôr do Malej studenej doliny, kde horského záchranára z paluby vysadili pomocou lanovej techniky.

Poprad 15. februára (TASR) - Záchranársky vrtuľník zo svojej základne v Poprade vzlietol v priebehu piatka na pomoc spolu piatim pacientom.



Ako informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, dopoludní ich privolali k 13-ročnému zranenému chlapcovi na Skalnaté pleso. Ten po zrážke s ďalším lyžiarom utrpel poranenie hrudníka, chrbtice a hlavy, krátkodobo bol aj v bezvedomí. Po primárnom ošetrení lekárom ho v evakuačnej sieti letecky transportovali na centrálny príjem do popradskej nemocnice.



Krátko potom bol hlásený ďalší lyžiarsky úraz v Bachledovej doline. Išlo o deväťročné dievča, ktoré k vrtuľníku priviezli členovia Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru. "Pádom na lyžiach utrpela zlomeninu pravého predkolenia. Po doplnení liečby a zafixovaní zranenia bola pacientka v sprievode matky letecky prevezená taktiež do popradskej nemocnice," ozrejmila Hopjaková.



Pokračovala, že po návrate na základňu a doplnení paliva nasledoval sekundárny prevoz 47-ročného pacienta s vážnym úrazom hlavy z nemocnice v Poprade na vyššie špecializované zdravotnícke zariadenie do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. "Počas návratu dostala posádka na palubu ďalšie hlásenie o pomoc pri dvoch pádoch na zľadovatenom teréne vo Vysokých Tatrách. V Starom Smokovci sa k posádke pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby (HZS)," priblížila.



Záchranársky vrtuľník smeroval najskôr do Malej studenej doliny, kde horského záchranára z paluby vysadili pomocou lanovej techniky. "Slovenská turistka (51 rokov) pošmyknutím a následným približne 200- metrovým pádom utrpela poranenie hrudníka, chrbtice a ďalšie povrchové odreniny po tele. Po evakuácii z terénu bola prevezená do Starého Smokovca, kde jej lekár leteckých záchranárov poskytol ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie," povedala Hopjaková.



Ako ďalej uviedla, medzitým vzlietol vrtuľník s ďalším členom HZS na pomoc 53-ročnej turistke zo Slovenska, ktorá v oblasti pod Skalnatým plesom tiež padala dole zľadovateným terénom niekoľko metrov. "Horský záchranár po vysadení zistil, že turistka našťastie neutrpela žiadne vážne poranenia a preto bola ponechaná v starostlivosti pozemných záchranárov," vysvetlila s tým, že pilot vrtuľníka sa vrátil späť do Starého Smokovca, kde bola na palubu preložená pacientka, ktorá bola zatiaľ v starostlivosti lekára leteckých záchranárov. "V stabilizovanom stave ju následne letecky transportovali na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade," uzavrela hovorkyňa.