Poprad mení parkovaciu politiku, pribudne štvrtá spoplatnená zóna

Poprad 12. februára (TASR) – Mesto Poprad má v pláne zmeniť parkovaciu politiku, pribudne tak štvrtá spoplatnená zóna, ceny v blízkosti námestia sa zvýšia a platiť za parkovanie sa bude aj v sobotu. Na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci, zmeny by po 15-dňovej lehote mali platiť od začiatku marca.



Ulice Karpatská, Halatova a Jiřího Wolkera sa vymedzia zo zóny 2 a vytvorí sa nová zóna 4, kde budú tieto ulice zaradené. Mesto chce pri pošte na Železničnej stanici zároveň vybudovať parkovaciu rampu s tým, že prvých desať minút budú mať užívatelia zadarmo. „K uvedenému pristupujeme z dôvodu odľahčenia parkovania v zóne 2 z ulíc Nábrežie Jána Pavla II., Bernolákova, Popradské nábrežie, 1. mája, Tatranská a Dominika Tatarku, ktoré sú najbližšie k centru mesta,“ zdôvodnil riaditeľ Správy mestských komunikácií Poprad Peter Fabian.



Druhá zmena parkovacieho systému sa týka spoplatnenia parkovného počas sobôt od 8. do 13. hodiny. K tomuto spoplatneniu mesto pristúpilo pre to, že sú tieto parkovacie plochy na 50 percent obsadené zamestnancami prevádzok na námestí a návštevníci často nemajú kde parkovať. „Máloktoré mestá majú sobotu bezplatnú, pretože dochádza k zneužívaniu takéhoto bezplatného parkovania,“ upozornil Fabian. Zároveň dôjde k zvýšeniu cien parkovného v zónach 1 a 2 a stanovení cien v novej zóne 4. Samospráva tak chce motivovať ľudí, aby viac využívali mestskú hromadnú dopravu (MHD), ktorá bude od septembra prevádzkovaná podľa novej koncepcie. Cieľom mesta tiež je, aby bolo parkovanie v centre len krátkodobé. Cena hodinového parkovania v novej zóne 4 bude 0,60 eura, v zóne 2 navrhujú jedno euro a v zóne 1 to bude 1,5 eura. Zóna 3 ostáva nezmenená a platiť tam budú užívatelia 0,60 eura za hodinu.



Samospráva tiež chce zavedenými opatreniami zlepšiť ekológiu v centre a dôvodom zvýšenia cien je taktiež fakt, že platené parkoviská na uliciach v zónach 1 a 2 sú neustále preplnené. „V súčasnosti sa počet motorových vozidiel v Poprade, ako aj v iných mestách neúmerne zvyšuje a každé mesto bude skôr či neskôr nútené pristúpiť k zmene dopravnej politiky. Taktiež si dovoľujeme doplniť, že k zvýšeniu cien za parkovné pristúpili aj okolité mestá,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.



Od marca sa tiež spresnia podmienky vydania parkovacej karty „Rezident“, zvýšia sa ceny parkovacích kariet „Abonent“ v zónach 1, 2 a 3 a doplnenia sa ceny za parkovaciu kartu „Abonent“ v zóne 4. Zámerom mesta je, aby bola rezidentská parkovacia karta vydaná len osobe s trvalým alebo prechodným bydliskom na ulici, ktorá patrí k danej zóne. Na jeden byt tak bude vydaná len jedna parkovacia karta.



Poslancovi Petrovi Dujavovi pri avizovaných zmenách chýba budovanie záchytných parkovísk v meste, aby ľudia viac využívali napríklad hromadnú dopravu. Nesúhlasil, a spolu s ním aj niekoľko ďalších poslancov, ani so spoplatnením parkovania v sobotu. „Nikto z nás nemá záujem dvíhať ceny tam, kde to nie je nutné. Musíme však zohľadniť niektoré faktory. V týchto cenách parkovania je aj údržba, ktorú poskytuje mesto bezplatne na plochách pri ihriskách, školách, futbalovom či zimnom štadióne a podobne. Tých viac ako 600 parkovacích miest v spoplatnenej zóne sú len kvapkou zo všetkých mestských parkovacích miest a príjem z nich musí vykryť prevádzku všetkých parkovacích plôch,“ skonštatoval poslanec Milan Baran.