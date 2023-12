Poprad bude hospodáriť s rozpočtom na úrovni 74,6 milióna eur

Poprad 13. decembra (TASR) - Mesto Poprad bude v nasledujúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni približne 74,6 milióna eur. Na stredajšom rokovaní návrh aj so zmenami, ktoré sa týkali výpadku príjmov v dôsledku neschválenia zvýšenia poplatkov za sociálne služby, schválili mestskí poslanci.



Viceprimátor Štefan Pčola predniesol pozmeňujúci návrh, kde sa znížili príjmy mesta v sociálnej oblasti o 68.000 eur a o rovnakú sumu sa znížili bežné výdavky Správy mestských komunikácií. Do rozpočtu pribudlo aj vybudovanie nového mostného objektu, ktorým sa prepojí nová mestská obytná zóna Nové nábrežie s cestou I/18. V budúcom roku pôjde 150.000 eur na projektovú dokumentáciu a v ďalšom období by malo mesto predbežne vynaložiť 2,5 milióna eur na realizáciu projektu.



Do dopravy a miestnych komunikácií mesto v budúcom roku investuje 2,6 milióna eur. Okrem iného plánuje výstavbu nových cyklistických chodníkov, rekonštrukciu lávky pre peších na Ulici 1. mája i kabeláže cestnej svetelnej signalizácie na Štefánikovej ulici. Do verejného osvetlenia chce samospráva investovať ďalších 1,155 milióna eur. Približne 2,17 milióna eur by malo ísť okrem iného aj na zníženie energetickej náročnosti viacerých školských budov. Viac ako 1,5 milióna eur mesto vyčlenilo tiež na obnovu hracích prvkov na detských ihriskách, revitalizáciu námestia či park na sídlisku Juh II.