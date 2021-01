Poprad chce otvoriť MŠ pre deti rodičov, ktorí to nutne potrebujú

Poprad 13. januára (TASR) – Poprad chce od pondelka otvoriť svoje materské školy pre deti rodičov, ktorí to nevyhnutne potrebujú. To znamená, že musia byť v práci, nemajú kde umiestniť svoje dieťa a nemôžu pracovať formou home office. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



„Rodičia prihlasujú svoje deti v kmeňovej MŠ do piatka do 12:00. Riaditeľ materskej školy následne v piatok oznámi, či MŠ bude od 18. januára otvorená,“ priblížila samospráva. Ak sa do niektorej materskej školy prihlási nízky počet detí, riaditeľ bude prostredníctvom webovej stránky MŠ informovať o ďalšom postupe.



Mesto žiada rodičov, aby túto situáciu nezneužívali a prihlásili svoje deti len v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Radnica chce týmto krokom efektívne využiť kapacity, ľudské aj finančné zdroje, znížiť mobilitu v mimoriadnej situácii, ale aj umožniť všetkým rodičom, ktorí to nutne potrebujú, umiestniť ich dieťa do materskej školy.