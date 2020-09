Poprad má novú MHD, od 1. októbra sa menia trasy liniek

Poprad 30. septembra (TASR) – Poprad má novú MHD. Do vozového parku pribudlo šesť nových autobusov, zaradených je osem nových liniek a sú aj nové zastávky. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že od štvrtka sa zároveň menia trasy liniek MHD.



Ako ďalej uvádza radnica, zmenili sa aj názvy zastávok podľa ulíc alebo dôležitých všeobecne známych stavieb, tak ako je to zaužívané vo veľkých mestách. MHD bude po novom premávať aj k viacerým obchodným centrám. Pribudli nové zastávky napríklad na Juhu III pri Nabymaxe či na Ulici J. Curie pri Poliklinike Alexandra. Výrazne sa skrátili intervaly medzi jednotlivými spojmi a premávať ich bude podstatne viac. V prevádzke bude 22 vozidiel vrátane zálohových. Predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský dopĺňa, že nové linky zvýšia výkony v MHD Poprad z pôvodných 540.000 na 690.000 kilometrov ročne.



„Nové linky sú postavené aj na prestupoch, pretože v minulosti linky, ktoré chodili bez prestupu, boli dlhé. Občania kritizovali to, že sa dlho vozia aj tade, kam sa nepotrebujú dostať, a trávia čas v autobuse. Zmenilo sa číslovanie liniek, je preto potrebné si ich všetky naštudovať a nájsť si vhodný spoj,“ vysvetľuje vedúca odboru výstavby Mestského úradu Poprad Kristína Horáková.



Pomôcť podľa nej môže aj aplikácia UBIAN na stránke SAD, prostredníctvom ktorej sa najvhodnejšie spojenie bude hľadať ľahšie.



Primátor mesta Anton Danko zároveň vyzýva všetkých Popradčanov, aby začali využívať MHD. „Vnímam aj niektoré ich negatívne ohlasy, ale chcem ich ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby linky boli pripravené presne na ich potreby, a preto ich vyzývam, aby posielali svoje podnety,“ zdôraznil Danko.



Pripomienky k zmene cestovných poriadkov môže cestujúca verejnosť podávať na emailové adresy mhdpoprad@sadpp.sk alebo mhd@msupoprad.sk, ako aj na telefónne čísla 052/776 25 55 alebo 052/7167 266.