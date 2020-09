Poprad má nový kruhový objazd

Poprad 18. septembra (TASR) - V Poprade pribudol ďalší kruhový objazd. Spája ulice Banícku a Joliota Curie pri nemocnici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že samospráva sa jeho výstavbou rozhodla riešiť kritickú dopravnú situáciu, ktorá na križovatke nastávala najmä v ranných a popoludňajších hodinách.



Hovorkyňa uviedla, že mesto odovzdalo stavenisko začiatkom júna a celé práce trvali 90 dní, bez potreby uzávery a obchádzky. Celkové náklady podľa nej predstavujú sumu skoro 430.000 eur vrátane projektu aj so všetkými prácami.



„Snažili sme sa všetko vykonávať tak, aby prístup do nemocnice, do centra i na juh bol zabezpečený v najlepšej možnej miere. Urýchliť dopravu bolo presne cieľom prestavby tejto križovatky, pretože veľmi dobre vieme, že dochádzalo k zápcham, hlavne pre vodičov, ktorí prichádzali z centra. Stáli veľmi dlho v kolónach. Riešenie kruhovej križovatky je veľkým plusom pre urýchlenie a plynulú jazdu touto križovatkou,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby Mestského úradu Poprad Kristína Horáková.



Ako ďalej priblížila Hlaváčová, celá križovatka je dimenzovaná s dvomi autobusovými zálivmi pre mestskú hromadnú dopravu (MHD), s novými prístreškami a s osvetlenými priechodmi pre chodcov. Autobusy predtým stáli na ceste a vytvárali prekážku pre vodičov. Navyše ľudia prebiehali cez cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov. Teraz sú autobusové zálivy realizované samostatne.



Mesto má v pláne v budúcnosti vybudovať aj ďalší kruhový objazd. „Myslím si, že riešiť komplikované križovatky kruhovými objazdmi je svetovým a dobrým trendom. Je jasné, že budeme hľadať ešte ďalšie komplikované križovatky, prípadne nás na ne vodiči sami upozornia. Chceli sme zrealizovať kruhovú križovatku pri gymnáziu na Kukučínovej ulici, čo bolo zo strany vyššieho územného celku (VÚC) a štátu zamietnuté. Mesto je v tomto úseku iba tretinovým vlastníkom, ale je potrebné povedať, že úsek pri gymnáziu si určite zaslúži kruhový objazd,“ dodal primátor mesta Anton Danko.