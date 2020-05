Poprad postavil dočasné karanténne centrum pre ľudí bez domova

Poprad 12. mája (TASR) - Mesto Poprad postavilo dočasné karanténne centrum pre ľudí bez domova. Títo ľudia dostanú potrebnú starostlivosť, ak existujú podozrenia, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo majú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne im nariadili izoláciu. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici je kapacita miest momentálne plná.



Samospráva uvádza, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu pandémie nového koronavírusu a na to, že ľudia bez domova patria medzi rizikovú skupinu, bolo na Levočskú ulicu navezených 5 mobilných kontajnerov, ktoré tvoria karanténne centrum.



„Mesto objednalo prenájom kontajnerov, ktoré budú slúžiť na izoláciu ľudí bez domova, a taktiež na dodržanie 14-dňovej karantény. Jeden kontajner bude slúžiť pre potreby zdravotníckeho personálu, ďalší ako sanita, to znamená sociálne zariadenie a zvyšné tri so základným vybavením budú určené priamo ľuďom bez domova,“ vysvetlila vedúca sociálneho odboru mestského úradu Petra Závacká.



Podľa radnice Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia má 35 miest a k dispozícii sú aj dva vojenské stany, no kapacita je momentálne plná. Zariadenie má vypracovaný krízový plán a dodržiava prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. „Všetci zamestnanci zariadenia boli testovaní na COVID-19 s negatívnym výsledkom a testovanie čaká budúci týždeň aj všetkých klientov tohto zariadenia,“ dodáva mesto.