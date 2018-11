Poprad prijal v súvislosti s dušičkovým obdobím viaceré opatrenia

V Matejovciach bude napríklad zákaz státia na Kopernikovej ulici dočasne zrušený.

Poprad 31. októbra (TASR) – Počas dušičkového obdobia prijalo v súvislosti so zvýšeným počtom návštevníkov na cintorínoch určité opatrenia aj mesto Poprad. Informoval o tom jeho hovorca Marián Galajda.



Cintoríny v Poprade - Veľkej, Spišskej Sobote, Matejovciach a Strážach pod Tatrami, sú do piatka (2. 11.) otvorené nepretržite. Pre návštevníkov prvého menovaného pohrebiska sú k dispozícii aj mobilné toalety. Zvýši sa aj frekvencia vývozu odpadu.



Galajda upozornil tiež na dočasné zmeny v parkovaní a doprave. "Čo sa týka Popradu-Veľkej, zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne je pripravené označené dočasné parkovisko," vysvetlil s tým, že poľná cesta smerom k družstvu v Spišskej Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokoffovu ulicu. "Na tejto ceste bude zároveň možnosť pozdĺžneho parkovania," spomenul.



Ako ďalej uviedol, v Matejovciach bude zákaz státia na Kopernikovej ulici dočasne zrušený. "V Strážach pod Tatrami je návštevníkom k dispozícii parkovisko pred hornou bránou cintorína," doplnil. Mestská hromadná doprava je podľa Galajdu do štvrtka (1. 11.) na linke číslo tri vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliská Západ a Juh III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludňajších a popoludňajších hodinách. Zastávka je k dispozícii aj priamo na cintoríne.



"Mestská polícia bude počas týchto sviatočných dní vo zvýšenom nasadení najmä v okolí cintorínov, kde bude pomáhať pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku. V tomto kontexte bude zabezpečená súčinnosť aj so štátnou políciou," uzavrel hovorca.