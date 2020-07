Poprad zakúpil dezinfekčný tunel pre bezdomovcov

Poprad 2. júla (TASR) – Poprad zakúpil do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici dezinfekčný tunel. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Radnica priblížila, že ľudia bez domova patria do rizikovej skupiny nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, ale často žijú na ulici, kde sú vystavení zvýšenému riziku rôznych ochorení. „Veríme, že toto zariadenie nám zabezpečí kompletnú dezinfekciu prijímateľov sociálnych služieb, ale aj zamestnancov zariadenia,” dodala vedúca sociálneho odboru Mestského úradu Poprad Petra Zavacká.



Dezinfekčný tunel zabezpečuje kompletnú dezinfekciu osoby tam, kde je to potrebné, napríklad v domovoch pre seniorov, v nemocniciach, v karanténnych centrách, v nákupných strediskách či na letiskách. Podľa mesta zariadenie vytvorí dezinfekčnú hmlu, ktorá za pár sekúnd zničí baktérie a vírusy na oblečení aj pokožke.



Radnica dodáva, že výhoda dezinfekčného tunela spočíva najmä v opláštení, ktoré zvyšuje účinnosť dezinfekčnej hmloviny aj v zlých poveternostných podmienkach, v ľahkej inštalácii, nízkej spotrebe dezinfekčného roztoku či v toxicky neškodnej dezinfekcii pre človeka a životné prostredie.