Popradská informačná kancelária predstavila nový turistický systém

Poprad 5. augusta (TASR) – Komplexný turistický systém mesta s novým logom predstavila v stredu Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade. Má prispieť k prezentácii cestovného ruchu v meste a zároveň uľahčiť návštevníkom plánovanie dovolenky. Nové logo lupeňmi kvetov symbolicky pokrstili riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková a primátor mesta Anton Danko.



"Hlavným dôvodom, prečo sme vytvorili nový turistický systém mesta Poprad a taktiež ho doplnili novým logom VisitPoprad.sk, bolo predovšetkým to, že turistická webstránka mesta Poprad vznikla v roku 2014. Bola už pomerne zastaraná, skutočne si to vyžadovalo jej vynovenie. Avšak dostali sme ponuku nezostať pri webstránke, ale spraviť celý turistický systém," uviedla Pitoňáková. Komplexný turistický systém mesta pozostáva z novej webstránky, ktorá je prepojená so samostatným plánovačom a tiež s aplikáciou pre mobilné zariadenia.



"Turistické stránky v podstate akoby len informovali návštevníka, ale nerobia žiadnu akciu, nesprevádzajú ho. Človek si otvára ďalší prehliadač a hľadá úplne mimo oficiálnej stránky. Náš pohľad je taký, že úvodný portál by mal zaujať emóciou, dať nejaké základné informácie, potom posunúť človeka do plánovača, aby si naplánoval celý svoj výlet, pozrel, aké bude počasie, aby videl body záujmu v okolí a mohol si to online rezervovať," povedal Lukáš Bednár zo spoločnosti, ktorá turistický systém realizovala. Posledným krokom je podľa jeho slov možnosť stiahnuť si do mobilného zariadenia aplikáciu.



Základným grafickým motívom loga, ktoré MIK predstavila, je GPS značka, ktorá mesto Poprad vykresľuje ako cieľovú destináciu. Hlavný GPS symbol predstavuje centrum mesta, zároveň je prepojený s ďalšími menšími rôzne usporiadanými GPS značkami, ktoré symbolizujú jednotlivé mestské časti. Pestrofarebné body vnútri GPS značiek odrážajú pestrosť voľnočasových možností v meste a rozmanitosť jeho mestských častí.



"Sľubujeme si, že to bude prehľadnejšie a ľudia sa stotožnia s novým logom. Tak ako prezentovala riaditeľka MIK, logo symbolizuje nielen centrum Popradu, ale aj všetky mestské časti. Verím, že nový systém pomôže návštevníkom sa zorientovať v meste a spoznať jeho pamiatky," dodal primátor.



MIK eviduje za júl 55-percentnú návštevnosť oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Podľa Pitoňákovej bol však minuloročný júl počtom vybavených osôb 6092 rekordným od vzniku MIK.