Mestskí policajti v Poprade vlani riešili viac ako 3400 priestupkov

Poprad 3. februára (TASR) - Mestskí policajti v Poprade zaznamenali v minulom roku výrazne zmeny v organizácii práce a v rámci Slovenska dosiahli viacero prvenstiev v snahe zlepšiť svoju činnosť smerom k občanom. „Vlani sme zaznamenali viac ako 6000 telefonátov na tiesňovú linku, riešili sme cez 3400 priestupkov a zadržali sme priamo pri spáchaní trestného činu 12 páchateľov,“ zhrnul náčelník Mestskej polície (MsP) Poprad Marián Gardoš.



V júni minulého roku mestské zastupiteľstvo po 24 rokoch prijalo nový organizačný poriadok MsP, ktorý upravil fungovanie polície smerom dovnútra. V rámci tejto zmeny došlo aj k zvýšeniu počtu príslušníkov polície na 50. „Tento počet je v súlade so súčasnými medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, ktoré predstavujú jedného policajta na 1000 obyvateľov. Pri tomto početnom stave dokážeme čo najefektívnejšie plniť svoje zákonné povinnosti,“ skonštatoval Gardoš.



Popradská samospráva sa vlani zamerala aj na modernizáciu vybavenia mestských policajtov a tiež na skvalitnenie služieb. Okrem obnovy výstrojných súčiastok a zakúpenia ochranných protiúderových kompletov sa policajti pod Tatrami ako prví na Slovensku môžu pochváliť elektromotocyklami. „Tie predstavujú nielen ekologický, ale pri súčasnej hustote cestnej dopravy aj jeden z najefektívnejších dopravných prostriedkov. Taktiež ako jedna z prvých mestských polícií v rámci Slovenska máme nepretržitý online prístup do centrálnej evidencie motorových vozidiel evidovaných v SR a do služobných áut pribudli mobilné zariadenia, ktoré zabezpečujú nepretržitý prístup do všetkých evidencií potrebných pre činnosť policajtov priamo v teréne,“ upozornil Gardoš.



Do výbavy vozidiel MsP pribudli vlani aj prenosné defibrilátory. Zároveň sú všetky tieto zariadenia umiestené v jednotlivých mestských častiach elektronicky monitorované policajtmi. V prípade ich použitia tak okamžite vyrazia k postihnutému a môžu mu poskytnúť prvú pomoc.



„Naša mestská polícia sa tiež stala súčasťou záchranného systému tiesňovej linky 112. Došlo aj k rozšíreniu a modernizácií kamerového systému, pribudlo nám 11 ďalších kamier a momentálne ich tak máme na celom území mesta 53,“ doplnil náčelník. Zároveň v Poprade posilnili najefektívnejšiu formu poriadkovej policajnej práce, a to pešiu obchôdzkovú službu. Najväčšie mesto pod Tatrami je v súčasnosti rozdelené na päť okrskov. Začiatkom roka pribudla na Staničnej ulici v mestskej časti Matejovce aj samostatná policajná stanica. Tá má podľa radnice pôsobiť preventívne na tamojšiu rómsku komunitu.