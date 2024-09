Poprad 30. septembra (TASR) - Nemocnica Poprad funguje už 50 rokov, toto významné jubileum si pripomenuli počas uplynulého víkendu vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda uviedla, že takto chceli vyjadriť vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa niekedy v histórii alebo v súčasnosti stali súčasťou zariadenia.



"Počas piatich dekád svojej existencie sa nemocnica stala neoddeliteľnou súčasťou regiónu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov i návštevníkov regiónu," upozornila hovorkyňa. Súčasný riaditeľ Stanislav Kandrik pri príležitosti jubilea uviedol, že sa im podarilo zozbierať informácie o všetkých doterajších riaditeľoch a zmapovať zaujímavé historické míľniky. "V nadväznosti na to sme ešte viac hrdí na naše doterajšie výsledky, vďaka preto patrí všetkým zamestnancom. Pokiaľ ide o plány do budúcna, našou prioritou zostáva pacient. Chceme mu poskytovať zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni, rozvíjať nemocnicu, zavádzať nové liečebné postupy, ale tiež vytvárať zaujímavé prostredie pre personál. Je najväčším bohatstvom nemocnice," skonštatoval Kandrik.



Na víkendovom podujatí si pripomenuli nielen históriu, ale predstavili aj aktuálne najväčšiu rekonštrukciu nemocnice v hodnote viac ako 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti. Základný kameň jednej z architektonických dominánt mesta položili v máji 1965. V roku 1971 slávnostne otvorili polikliniku a o tri roky neskôr, 31. augusta 1974, celú novú oblastnú nemocnicu. Najväčšou vtedajšou výzvou pre novootvárané zdravotnícke zariadenie so 699 lôžkami bolo získať dostatok personálu. "V nemocnici našli uplatnenie všetky maturantky zo stredných zdravotníckych škôl v Poprade, Levoči, Liptovskom Mikuláši i Rožňave. Ako uvádzal v roku 2019 vtedajší riaditeľ Štefan Sámel, lekárov získavali 'potulkami' po celej republike, pretože na otvorenie bolo potrebné nájsť 1200 zamestnancov," dodala Galajda.



Veľmi dôležitá bola v tom období aj spolupráca s mestom, ktoré prichádzajúcemu personálu ponúklo 220 bytov a vedenie nemocnice kúpilo aj ubytovňu. V novej nemocnici vznikli aj nové oddelenia, otvorilo sa očné, anestéziologicko-resuscitačné, ortopédia, traumatológia a fyziatricko-rehabilitačné.



Polstoročie po otvorení poskytuje popradská nemocnica zdravotnú starostlivosť na 13 lôžkových oddeleniach a tiež jednodňovú vo viacerých odboroch. Prevádzkuje zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, centrálne operačné sály, urgentný príjem II. typu, ambulantnú starostlivosť aj dermatovenerologický stacionár. Poskytuje aj ústavnú, ambulantnú a zubno-lekársku pohotovostnú službu, dopravnú zdravotnú službu a prevádzkuje aj lekáreň.