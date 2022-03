Poprad 7. marca (TASR) - Popradské školy sú pripravené prijať ukrajinské deti. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu to uviedol primátor Popradu Anton Danko s tým, že mesto sa pripravuje na všetky možné dôsledky ukrajinskej utečeneckej krízy, ktoré môžu v blízkej budúcnosti ovplyvniť život a chod samosprávy.



Na účel príjmu detí z Ukrajiny radnica vyčlenila dve základné školy, kam títo žiaci budú môcť chodiť do jednej triedy. Zabezpečia im tiež tlmočenie, prípadne možnosť vyučovania v ukrajinskom jazyku. Taktiež sa vytypuje jedna materská škola, kde by bola možnosť rozšíriť jej kapacitu o jednu triedu pre ukrajinské deti.



„Musíme byť pripravení na utečenecký exodus ďalších Ukrajincov v najbližších dňoch. Dá sa očakávať, že počty imigrantov z Ukrajiny sa radikálne zvýšia vo všetkých mestách Slovenska a Poprad nebude v tomto smere žiadnou výnimkou. Preto som vydal príkaz na prípravu dočasného ubytovania v dvoch telocvičniach a ubytovacích zariadeniach mesta približne pre 250 utečencov," uviedol Danko.



Príslušní zamestnanci mesta majú zabezpečiť potrebné materiálno-technického vybavenie v podobe postelí, respektíve matracov, diek a podhlavníkov. „Všetci Ukrajinci so štatútom útočiska na Slovensku budú mať v Poprade k dispozícii mestskú hromadnú dopravu zdarma," dodal popradský primátor.



V tomto týždni sa pravdepodobne uskutoční preprava popradskej zbierky potrebných vecí na Ukrajinu jedným kamiónom. Všetko závisí od ústredného skladu v Košiciach, s ktorého vedúcim radnica komunikuje. "V tomto smere je totiž nutné dodržať centrálne usmernenia, aby zbierka prišla na správne miesto a vo vhodnom čase," uzavrel Danko.