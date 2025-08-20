< sekcia Regióny
V Poprade si po roku opäť pripomenuli obete okupácie Československa
Poprad: Miestny pamätník obetiam okupácie je stále jediný svojho druhu u nás
Autor TASR
Poprad 20. augusta (TASR) - Na Námestí sv. Egídia v Poprade si v stredu po roku opäť pripomenuli obete okupácie Československa. Pietnu spomienku každoročne organizuje Svetové združenie bývalých politických väzňov, jeho predseda František Bednár pri tejto príležitosti upozornil, že Pamätník obetiam okupácie, ktorý odhalili na múre pod Kostolom sv. Egídia, je jediným svojho druhu na Slovensku. Stále podľa neho chýba centrálny pomník so štatistikou obetí, ktorý by si tragické augustové udalosti pripomínal.
„Ten august je na Slovensku stále zaznávaný a aj to svedčí o tom, ako sa naša spoločnosť nevie vyrovnať s vlastnou minulosťou. Patrí to k našej histórii ako Slovenské náročné povstanie a november 1989. V Poprade postavili protestujúci občania barikádu, prišli sovietske vojská, začali hádzať kamene do tankov, spustila sa streľba a guľka nešťastne zasiahla Jozefa Bonka, ktorý ani nebol medzi štrajkujúcimi, mal vtedy len 19 rokov,“ pripomenul Bednár. Okrem jednej obete bolo podľa neho na mieste aj šesť ťažko a osem ľahko zranených ľudí.
Tradične sa na pietnej spomienke zúčastňuje aj Anna Malá, najstaršia sestra Jozefa Bonka, spolu so svojimi dvoma sestrami. „Bol plný života, doma pomáhal rodičom, ale aj nám, bol športovec. Hoci uplynulo už 57 rokov, to sa nedá zabudnúť. Od rána na to spomínam, bola to streda, keď ho o 13.00 h zastrelili tu, v Poprade. Vracal sa zo Svidníka, predtým zobral mamke zápalky, tak išiel po tie zápalky do papiernictva a keď sa vracal naspäť, medzi dverami ho trafila guľka, mal rozstrelenú pečeň,“ spomína Malá. Rodina neverila, že obeťou je práve on, musela sa ísť osobne presvedčiť, jeho nehybné telo ležalo v suteréne nemocnice v Spišskej Sobote.
„August“ je podľa Bednára predovšetkým o hodnotách, pravde, spravodlivosti a práve každého národa samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti bez diktátu zvonka, „čo je aktuálne aj dnes“. Organizátori každoročne pozývajú na spomienku aj popredných predstaviteľov štátu, avšak bezúspešne. Bednár ocenil, že tento rok prezident SR Peter Pellegrini vyslal na miesto Čestnú stráž. Jej zástupcovia k pamätníku položili veniec.
Vojská piatich socialistických krajín v roku 1968 vstúpili na územie vtedajšieho Československa v snahe potlačiť úsilie reformných komunistov na čele s Alexandrom Dubčekom o socializmus s ľudskou tvárou. Práve vtedy sa začalo obdobie tzv. normalizácie s tvrdými straníckymi čistkami proti všetkým, ktorí podporovali tzv. Pražskú jar.
„Ten august je na Slovensku stále zaznávaný a aj to svedčí o tom, ako sa naša spoločnosť nevie vyrovnať s vlastnou minulosťou. Patrí to k našej histórii ako Slovenské náročné povstanie a november 1989. V Poprade postavili protestujúci občania barikádu, prišli sovietske vojská, začali hádzať kamene do tankov, spustila sa streľba a guľka nešťastne zasiahla Jozefa Bonka, ktorý ani nebol medzi štrajkujúcimi, mal vtedy len 19 rokov,“ pripomenul Bednár. Okrem jednej obete bolo podľa neho na mieste aj šesť ťažko a osem ľahko zranených ľudí.
Tradične sa na pietnej spomienke zúčastňuje aj Anna Malá, najstaršia sestra Jozefa Bonka, spolu so svojimi dvoma sestrami. „Bol plný života, doma pomáhal rodičom, ale aj nám, bol športovec. Hoci uplynulo už 57 rokov, to sa nedá zabudnúť. Od rána na to spomínam, bola to streda, keď ho o 13.00 h zastrelili tu, v Poprade. Vracal sa zo Svidníka, predtým zobral mamke zápalky, tak išiel po tie zápalky do papiernictva a keď sa vracal naspäť, medzi dverami ho trafila guľka, mal rozstrelenú pečeň,“ spomína Malá. Rodina neverila, že obeťou je práve on, musela sa ísť osobne presvedčiť, jeho nehybné telo ležalo v suteréne nemocnice v Spišskej Sobote.
„August“ je podľa Bednára predovšetkým o hodnotách, pravde, spravodlivosti a práve každého národa samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti bez diktátu zvonka, „čo je aktuálne aj dnes“. Organizátori každoročne pozývajú na spomienku aj popredných predstaviteľov štátu, avšak bezúspešne. Bednár ocenil, že tento rok prezident SR Peter Pellegrini vyslal na miesto Čestnú stráž. Jej zástupcovia k pamätníku položili veniec.
Vojská piatich socialistických krajín v roku 1968 vstúpili na územie vtedajšieho Československa v snahe potlačiť úsilie reformných komunistov na čele s Alexandrom Dubčekom o socializmus s ľudskou tvárou. Práve vtedy sa začalo obdobie tzv. normalizácie s tvrdými straníckymi čistkami proti všetkým, ktorí podporovali tzv. Pražskú jar.