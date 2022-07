V Poprade pripravili na leto sprevádzané prehliadky i ďalšie podujatia

Poprad 1. júla (TASR) – Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade si pre svojich návštevníkov aj tento rok pripravila prehliadky so sprievodcom. Turisti, ale aj domáci majú na výber hneď niekoľko možností. "Už dávnejšie sa nám podarilo sprístupniť vežu Kostola sv. Egídia, výhľady z nej si budú môcť klienti užiť aj tento rok, hoci si treba zvážiť svoje schopnosti, keďže priestor vo veži je pomerne úzky. Rozhodne to však stojí za to, pretože návštevníci sa dozvedia aj zaujímavosti o tejto dominante námestia," uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.



Deti do 12 rokov môžu vystúpiť na vežu len v sprievode dospelej osoby. Okrem pracovníkov MIK je počas letnej sezóny návštevníkom kostola k dispozícii aj dobrovoľník Rastislav Ovšonka, a to každý deň okrem pondelka popoludní. "Kostol sv. Egídia je taká zabudnutá perla Popradu, je úplne iný ako napríklad kostol v historickej Spišskej Sobote, o ktorom sa veľa hovorí. Sú tam nádherné fragmenty zo 14. a 15. storočia, ktoré v takomto rozsahu nie sú v blízkom okolí takto zachované, a hlavne prístupné verejnosti," upozornil Ovšonka, ktorý v podkroví kostola vytvoril galériu a snaží sa tiež o zveľadenie pamiatky a jej zachovanie pre ďalšie generácie.



"Okrem toho máme v ponuke ďalšie prehliadky, so sprievodcom môžu ísť turisti do historickej Spišskej Soboty, na prechádzku do Kvetnice, do minipivovaru, brusiarne krištáľu či liehovaru v Strážach," vymenovala Pitoňáková. Okrem toho si MIK pripravila počas leta "zážitkové soboty", ktoré budú štyri a vždy v inej mestskej časti a na inú tému. "Štartujeme túto sobotu 2. júla Hravým popoludním na Tancuľke na Kvetnici, 23. júla to bude folklórne podujatie na námestí, 13. augusta pokračujeme Popradskou patrolou pri športovej aréne a na záver 27. augusta to bude nočný beh," doplnila riaditeľka MIK. Kino Tatran zase v lete ponúka mimo svojho bežného programu aj pondelkové premietanie pre deti o 15.30 h a večer európske kino.