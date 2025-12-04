Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Regióny

Most ponad železnicu v Poprade cestári pravidelne monitorujú

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Podopretím mostného objektu sa dosiahlo zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z ôsmich na 46 ton.

Autor TASR
Poprad 4. decembra (TASR) - Most ponad železnicu na ceste I/18 v Poprade pri nemocnici cestári pravidelne monitorujú. Aj vo štvrtok dopoludnia prebehol monitoring, v dôsledku čoho na nevyhnutný čas cestu uzavreli. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že zároveň pripravujú celkovú rekonštrukciu mosta, ktorý v máji dočasne podopreli.

Podopretím mostného objektu sa dosiahlo zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z ôsmich na 46 ton. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť dopravy v meste a zabezpečil prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby Železníc SR „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“.

Sanovaný most je pravidelne kontrolovaný i monitorovaný a SSC zároveň pripravuje celkovú rekonštrukciu mosta. Každý prvý štvrtok v mesiaci v priebehu dňa je vykonávané meranie parametrov mosta, jeho zaťažiteľnosti a stavu podpornej konštrukcie. Dopravu riadi polícia, ktorá na nevyhnutný čas dopravu na moste zastaví. Po skončení meraní je most prejazdný,“ dodala Lukáčová.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne