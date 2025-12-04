< sekcia Regióny
Most ponad železnicu v Poprade cestári pravidelne monitorujú
Podopretím mostného objektu sa dosiahlo zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z ôsmich na 46 ton.
Autor TASR
Poprad 4. decembra (TASR) - Most ponad železnicu na ceste I/18 v Poprade pri nemocnici cestári pravidelne monitorujú. Aj vo štvrtok dopoludnia prebehol monitoring, v dôsledku čoho na nevyhnutný čas cestu uzavreli. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že zároveň pripravujú celkovú rekonštrukciu mosta, ktorý v máji dočasne podopreli.
Podopretím mostného objektu sa dosiahlo zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z ôsmich na 46 ton. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť dopravy v meste a zabezpečil prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby Železníc SR „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“.
„Sanovaný most je pravidelne kontrolovaný i monitorovaný a SSC zároveň pripravuje celkovú rekonštrukciu mosta. Každý prvý štvrtok v mesiaci v priebehu dňa je vykonávané meranie parametrov mosta, jeho zaťažiteľnosti a stavu podpornej konštrukcie. Dopravu riadi polícia, ktorá na nevyhnutný čas dopravu na moste zastaví. Po skončení meraní je most prejazdný,“ dodala Lukáčová.
Podopretím mostného objektu sa dosiahlo zvýšenie jeho maximálnej zaťažiteľnosti z ôsmich na 46 ton. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť dopravy v meste a zabezpečil prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby Železníc SR „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy“.
„Sanovaný most je pravidelne kontrolovaný i monitorovaný a SSC zároveň pripravuje celkovú rekonštrukciu mosta. Každý prvý štvrtok v mesiaci v priebehu dňa je vykonávané meranie parametrov mosta, jeho zaťažiteľnosti a stavu podpornej konštrukcie. Dopravu riadi polícia, ktorá na nevyhnutný čas dopravu na moste zastaví. Po skončení meraní je most prejazdný,“ dodala Lukáčová.