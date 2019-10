Most pri Mestskom úrade v Poprade je po opäť v prevádzke

Poprad 30. októbra (TASR) – Most pri Mestskom úrade (MsÚ) na Alžbetinej ulici v Poprade v stredu, po približne troch mesiacoch, opäť sprevádzkovali. Havarijný stav mostného objektu si vyžiadal jeho kompletnú rekonštrukciu, po obnove sa okrem toho zmenila organizácia dopravy z jednopruhovej na dvojpruhovú. „Aj pre práce na rozšírení vozovky sa nám o 2000 eur zvýšil pôvodný rozpočet. Od tejto zmeny očakávame zlepšenie plynulosti cestnej premávky na Alžbetinej ulici najmä v čase dopravnej špičky,“ objasnila vedúca odboru výstavby na MsÚ Kristína Horáková.



Náklady na obnovu mostného objektu sa vyšplhali na 212.000 eur, pričom projekt financovala samospráva zo svojho rozpočtu. Most ponad rieku Poprad spája Alžbetinu ulicu s veľkým kruhovým objazdom.



Zástupca zhotoviteľa Andrej Dujava uviedol, že stavbu sa podarilo odovzdať do užívania o mesiac skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. „V rámci rekonštrukcie sa vybudovala kompletne nová mostovka, ostali pôvodné len opory, na ktoré sa dávali nové úložné prahy, nasledovali mostné prefabrikáty, spriahnutá doska a na koniec sa zrealizovali živičné práce,“ ozrejmil Dujava. Zároveň ubezpečil, že všetky práce šli podľa plánov a rekonštrukciu nič významne nenarušilo.



Horáková doplnila, že potom, čo sa vlani v najväčšom meste pod Tatrami zrekonštruoval most na Francisciho ulici, ide o ďalší mostný objekt, na ktorom sa podarilo vyriešiť havarijný stav. Neskôr chce samospráva obnoviť aj ďalšie dva objekty cez rieku Poprad. „Evidujeme zhoršený stav na mostoch na Mnoheľovej ulici pri pošte a taktiež na ulici 1. mája. Nie všetko sa však dá zrealizovať v jednom roku, je potrebné zrealizovať ich diagnostiku a následne sa rozhodne o poradí ďalších rekonštrukcií,“ dodala na záver vedúca stavebného odboru.