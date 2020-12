MŠ v pôsobnosti Popradu budú k dispozícii aj cez vianočné prázdniny

Poprad 14. decembra (TASR) – Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad budú v čase vianočných prázdnin k dispozícii predovšetkým zákonným zástupcom, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že od 21. do 23. decembra budú otvorené všetky MŠ v obmedzenom režime podľa rozhodnutia riaditeľa školy.



Ako ďalej ozrejmila samospráva, podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné vytvárať skupiny zmiešavaním detí v materskej škole – aj z rôznych materských škôl.



„Skupiny musia byť zachované počas celého týždňa a nie je možné ich dopĺňať. Počet v nich môže klesnúť, ale nie sa zvýšiť. Ďalší týždeň môžu byť iné skupiny. Je to pre prípadné dohľadanie kontaktov,“ vysvetlilo mesto.



V čase medzi sviatkami, teda od 28. do 31. decembra bude otvorená iba Materská škola na Záborského ulici a v nej bude zberná trieda pre zákonných zástupcov, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Aj tu platí podľa radnice možnosť vytvoriť zmiešanú triedu, ale tá musí byť v rovnakom zložení zachovaná do 31. decembra.



„Od 4. januára 2021 budú otvorené všetky materské školy v takom režime ako od 21. – 23. decembra,“ dodala popradská radnica.