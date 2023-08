Na desiatky predajcov sa môžu tešiť návštevníci festivalu v Poprade

Poprad 1. augusta (TASR) - Na Námestí sv. Egídia v Poprade štartuje v utorok 11. ročník festivalu Made in Slovakia. Centrum mesta tento rok počas piatich dní zaplní približne 120 predajcov z celej krajiny, pripravený je aj sprievodný program. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že podujatie vyvrcholí v sobotu 5. augusta.



Zastúpenie budú mať predajcovia zo všetkých oblastí, ktoré rôznym spôsobom charakterizujú Slovensko, od minulosti až po súčasnosť. Prezentáciu a predaj slovenských výrobkov každý deň od 14. do 18. hodiny doplní aj program pre deti, ktorý pripravilo miestne centrum voľného času.



"Návštevníci sa tento rok môžu tešiť na to najlepšie zo slovenskej hudby všetkých žánrov. V stredu 2. augusta sa predstaví kapela Hrdza a Štefan Štec," uviedlo mesto. Štvrtkový (3. 8.) večer bude patriť Beáte Dubasovej a Duchoňovcom, o deň neskôr vystúpi skupina Peter Bič Project a Juraj Bača. "Záver festivalu bude v sobotu patriť domácim popradským umelcom, a to kapelám Kriman&RRain, Tatranka a Taký svet," dodáva radnica.



Podujatie je realizované v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR.