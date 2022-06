Súťaž s drevenými zvieratkami v lese v Poprade prilákala stovky detí

Na snímke deti s rodičmi v mestských lesoch na Kvetnici v Poprade 16. júna 2022. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Poprad 16. júna (TASR) - Do súťaže Mestskej informačnej kancelárie (MIK) v Poprade Tajomstvá drevených zvieratiek na Kvetnici sa zapojili stovky detí z miestnych materských a základných škôl. Letáčiky so správne vyplneným heslom, ktorého časti mali hľadať v mestských lesoch, odovzdalo 88 kolektívov.uviedla pre TASR riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.Ide o novinku, ktorú si MIK v spolupráci s mestom Poprad a mestskými lesmi pripravila na obdobie pred letnými prázdninami. Prvým heslom bola veta. Jednotlivé slovíčka boli napísané na drevených zvieratkách, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach lesa. Celkovo je tam umiestnených 11 drevorezieb, ktoré vytvorili v rámci rezbárskeho sympózia vlani na jeseň. Úlohou detí bolo od 24. mája do 14. júna z pozbieraných slov vytvoriť správnu vetu.objasnila Pitoňáková. Všetky prihlásené kolektívy mohli v stredajšom (15. 6.) zlosovaní získať rôzne ocenenia, okrem iného zábavnú prehliadku mesta, premietanie v kine Tatran, sladkosti, či návštevu akvaparku." dodáva Pitoňáková. Mestská časť Kvetnica je miestom regenerácie a oddychu nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre turistov. Z Kvetnice vedie viacero značených turistických trás, okruhov, ale aj krížová cesta ku Kaplnke Vzkriesenia pod vrcholom Krížová s nadmorskou výškou 941 metrov. V severozápadnej časti sa nachádza poľovnícky zverník Kvetnica na výmere 21 hektárov s chovom muflónej a diviačej zveri. MIK ponúka záujemcom aj komentované prehliadky tejto mestskej časti, kde sa dozvedia mnohé fakty nielen o histórii, ale aj zaujímavosti z prírody.