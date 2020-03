Popradská nemocnica má nedostatok rúšok, hľadá darcov

Poprad 23. marca (TASR) – Nemocnica Poprad sa v súvislosti s opatreniami, ktorých cieľom je predísť šíreniu nového koronavírusu, obracia na všetkých malovýrobcov či domácich výrobcov bavlnených rúšok s prosbou o ich darovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že výzva platí až do odvolania.



„Nemocnica využíva všetky dostupné možnosti na získanie rúšok, no aj napriek viacerým podpísaným kontraktom zatiaľ nie sú dodávané v požadovaných množstvách. Keďže bavlnené rúška pre prichádzajúcich pacientov sa míňajú rýchlejšie, ako sú dopĺňané zásoby, nemocnica hľadá všetky dostupné možnosti, ako ich zabezpečiť,“ uviedla Galajda. Dodala, že ide výlučne o pomoc pre pacientov, ktorí z rôznych dôvodov prichádzajú na vyšetrenie alebo ošetrenie bez ochranného rúška, ktoré im musí poskytnúť nemocnica.



Odborníci sa podľa hovorkyne zhodujú v tom, že akékoľvek, a teda nielen certifikované rúško, je základným preventívnym ochranným prostriedkom v súčasnej situácii. Nemocnica vyzýva všetkých pacientov prichádzajúcich do nemocnice za nevyhnutným ošetrením, aby si doniesli vlastné rúška a aj takouto cestou neodčerpávali jestvujúce zásoby. „V prípade, že máte možnosť darovať akékoľvek množstvo týchto nepoužitých bavlnených ochranných prostriedkov, prosíme, prineste ich priamo do nemocnice a odovzdajte pracovníkom filtra na kontrole pri vstupe,“ vyzýva ľudí hovorkyňa.