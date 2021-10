Nemocnica v Poprade obmedzila pre nárast nakazených plánované operácie

Poprad 1. októbra (TASR) – Popradská nemocnica obmedzila od piatka plánované operácie. Dôvodom sú zvyšujúce sa počty hospitalizácií pozitívne testovaných pacientov na COVID-19 a tiež nárast počtu pacientov, ktorí si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV).



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda, týmto spôsobom si zabezpečia viac anestéziologického personálu, ktorý je potrebný na starostlivosť o pacientov v ťažkom štádiu ochorenia.



"K dnešnému dňu máme na COVID oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) hospitalizovaných štyroch pacientov, šiesti pacienti sú na COVID oddelení so špeciálnym režimom. Pozitívne testovaných bolo päť zamestnancov a štyria sú v karanténe pre podozrenie na COVID-19," priblížila Galajda.



Vstup do nemocnice je možný cez hlavný vchod, kde prichádzajúcim ľuďom odmerajú telesnú teplotu a vypíšu s nimi triážny dotazník. Vo všetkých interiéroch nemocnice je povinnosť nosenia respirátora.



"U všetkých pacientov indikovaných na plánovanú hospitalizáciu je potrebný RT-PCR test nie straší ako 72 hodín, platí to pre zaočkované aj nezaočkované osoby. Pri plánovanej hospitalizácii musí mať aj sprievodná osoba RT-PCR test nie starší ako 72 hodín," doplnila Galajda s tým, že deti do troch rokov, pokiaľ nemajú klinické príznaky, nie je potrebné testovať.



"Pri neodkladných hospitalizáciách realizujeme pacientom prijímaným na lôžkové oddelenia bezplatne PCR rýchlotest. V prípade prítomnosti sprievodu pri neodkladnom prijatí, ako sú hospitalizácia dieťaťa, pôrod a podobne sa mu vykoná tiež PCR rýchlotest ako samoplatcovi alebo si sprievod zaobstará PCR test inou cestou. Deti do troch rokov, pokiaľ nemajú klinické príznaky, nie je potrebné testovať," vysvetlila Galajda.



Nemocnica prosí pacientov, aby sa na plánované ambulantné návštevy dopredu objednali telefonicky v príslušnej ambulancii. Pacientom odporúča, aby si pred plánovaným vyšetrením zabezpečili antigénový test. Nemusia ho absolvovať jedine plne zaočkované osoby bez prejavov ochorenia COVID-19 a úzkeho kontaktu s COVID-19 pozitívnym pacientom či bez návštevy rizikovej krajiny. Pri neodkladných ošetreniach v ambulanciách zabezpečí testovanie pacientov personál ambulancie formou antigénového testu priamo v ambulancii.



Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Poprad sú návštevy v nemocnici zakázané s výnimkou návštevy kňaza, ťažko chorých, umierajúcich pacientov a pacientov v paliatívnej starostlivosti.