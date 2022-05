Popradská nemocnica rekonštruuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Poprad 4. mája (TASR) - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie popradskej nemocnice v súčasnosti prechádza obnovou. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda pre TASR uviedla, že na desiatom poschodí sa začali práce v novembri 2020 a túto časť opäť uviedli do prevádzky koncom minulého roka. "Stavenisko na deviatom poschodí bolo odovzdané v decembri 2021 a práce tam aktuálne stále prebiehajú," priblížila.



Na desiatom poschodí vznikli prestavbou a rekonštrukciou štyri nové pôrodné boxy, nová sekčná sála a časť neonatologického boxu pri sekčnej sále, vyšetrovňa a miestnosť prvej doby pôrodnej. "Na deviatom poschodí komplementu sa aktuálne rekonštruuje rovnaká časť objektu pre potreby oddelenia rizikového novorodenca. Vzniká komplexná prevádzka intenzívnych lôžok (JRSN), intermediálnych lôžok (JIS) a roamingových izieb. Izby JRSN a JIS sú boxovo oddelené vždy dvoma inkubátormi a jedným samostatným inkubátorom na izoláciu. Medzi boxami je umiestnené otvorené pracovisko sestier. Pred vstupom do prevádzky JRSN a JIS je situovaný príjem, miestnosti pre matky a roamingové izby. Súčasťou prevádzky je ďalej kompletné prevádzkové zázemie," konkretizovala hovorkyňa.



Dodala, že v rámci obnovy pribudne aj monitorovacia a infúzna, ventilačná a anestéziologická technika, technika operačných sál či lôžka a inkubátory. Súčasťou projektu je aj nová zobrazovacia a diagnostická technika, hlavne RTG a USG prístroje a laboratórne vybavenie. Samotná stavba zahŕňa búracie práce a kompletnú výstavbu nových priestorov tak, aby vyhovovali potrebám prevádzky a príslušným normám a predpisom rezortu zdravotníctva. Rekonštrukcia prebieha v jednotlivých fázach tak, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo obmedzené a žiadnym spôsobom ohrozené. Realizácia prestavby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia by mala byť hotová do leta.



"Ide o projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na zvýšenie produktivity a efektívnosti nemocnice. Nenávratný finančný príspevok je vo výške viac ako 7,8 milióna eur a spolufinancovanie je vo výške desať percent," doplnila Galajda s tým, že okrem gynekológie a pôrodnice sa už v nemocnici vybudoval nový urgent, výťahy i vzduchotechnika. Celý projekt IROP však pokračuje aj ďalej, jeho ukončenie je naplánované na august 2022. "Momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu recepcie a prestavbu druhého poschodia, kde bude umiestnené pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia," priblížila plány Galajda. Dodala, že nemocnica sa pripravuje aj na výzvu plánu obnovy a odolnosti.